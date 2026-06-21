«Μέσω της προσευχής κατάφερα να έχω καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό μου».

Ο Κώστας Αποστολάκης μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για την πορεία του στον καλλιτεχνικό χώρο, τις προσωπικές του εμπειρίες, τη σχέση του με την πρώην σύζυγό του, αλλά και τη βαθιά του πίστη.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στον χώρο της υποκριτικής συνάντησε ανθρώπους που του φέρθηκαν με σεβασμό και καλοσύνη, τονίζοντας πως ο ίδιος θεωρεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις είχε δείξει δύσκολο χαρακτήρα, εξαιτίας της οργής και του θυμού που τον συνόδευαν σε νεότερη ηλικία.

Αναφερόμενος στο κίνημα MeToo, εξέφρασε την άποψη ότι κάθε μορφή προσβολής ή κακοποιητικής συμπεριφοράς πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη Δικαιοσύνη μέσω του ισχύοντος νομικού πλαισίου, υποστηρίζοντας ότι η ουσία βρίσκεται στην τιμωρία των πράξεων και όχι στους χαρακτηρισμούς.

Ως πατέρας, δήλωσε ιδιαίτερα προβληματισμένος από τα περιστατικά bullying μεταξύ παιδιών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που συναντάται ολοένα και συχνότερα και το οποίο, κατά τη γνώμη του, επηρεάζεται και από τα πρότυπα που προβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τη μητέρα της κόρης του, Αμέλια Αναστασάκη, αποκαλύπτοντας ότι διατηρούν άριστες σχέσεις. Όπως είπε, η προσευχή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της επικοινωνίας και της μεταξύ τους συνεννόησης, ενώ σημείωσε πως και οι δύο πιστεύουν στη δύναμή της.

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Τέλος, ο ηθοποιός σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσαν παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με την πίστη του στον Χριστό, υπογραμμίζοντας ότι δεν τον απασχολεί η κριτική. Περιέγραψε την πίστη ως μια βαθιά εσωτερική δύναμη που τον βοήθησε σε δύσκολες στιγμές της ζωής του, ενώ εξέφρασε και τις προσωπικές του πεποιθήσεις σχετικά με τη ζωή μετά τον θάνατο, την οποία αντιμετωπίζει με ελπίδα και γαλήνη.