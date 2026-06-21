Εσβησε 76 κεράκια στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου γιόρτασε τα 76α γενέθλιά του στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων το βράδυ της 20ής Ιουνίου, με την Ελένη Ράντου να του κάνει έκπληξη μπροστά σε χιλιάδες θεατές, ανεβαίνοντας στη σκηνή με τούρτα την ώρα που ερμήνευε το Να κοιμηθούμε αγκαλιά.

Στο κατάμεστο Θέατρο Βράχων βρέθηκαν χιλιάδες θαυμαστές του τραγουδιστή για τη συναυλία του. Η βραδιά είχε και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς συνέπεσε με τα 76α γενέθλιά του κι εξελίχθηκε σε γιορτή με τη συμμετοχή του κοινού.

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