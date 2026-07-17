«Μας άφησαν απ’ έξω» – Οργή συγγενών για τον περιορισμό στις ορκωμοσίες, η απάντηση του ΑΠΘ.

Φωνές, καταγγελίες και παράπονα «σημάδεψαν» την χθεσινή ορκωμοσία φοιτητών στο ΑΠΘ καθώς ο νέος κανονισμός για περιορισμό καλεσμένων στέρησε από πολλές οικογένειες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτίριο την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δια ζώσης την αποφοίτηση των αγαπημένων τους προσώπων.

Βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου αποτυπώνει όλα όσα αλγεινά εκτυλίχθηκαν έξω από την Αίθουσα Τελετών με συνοδούς να διαμαρτύρονται για την εφαρμογή των περιορισμών και τους υπεύθυνους ελέγχου να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Το πρωτόκολλο που έχει ενεργοποιήσει το πανεπιστήμιο για τις τελετές αποδείχθηκε «μπελάς» και «κόφτης αποκλεισμού» με μεγάλο αριθμό κόσμου που ήθελε να δώσει το παρών στην ορκομωσία να μένει εκτός αιθούσης παρότι υπήρχαν προσκλήσεις. Μεταξύ αυτών ήταν γονείς, παππούδες, συγγενείς που είχαν ταξιδέψει από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή ακόμη και από το εξωτερικό, έχοντας οργανώσει το ταξίδι τους αρκετές ημέρες νωρίτερα

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Μια μέρα που θα έπρεπε να κυριαρχούν τα γέλια, η χαρά και η συγκίνηση αμαυρώθηκε καθώς αρκετοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με διαπληκτισμούς, αναμονή και την απογοήτευση ότι δεν θα δουν από κοντά την τελετή.

Μπορείτε να δείτε εδώ το νέο πρωτόκολλο των τελετών αποφοίτησης.

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Η απάντηση του ΑΠΘ

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου υποστηρίζει ότι το νέο σύστημα ήταν αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και τάξης, καθώς οι προηγούμενες διαδικασίες είχαν δημιουργήσει προβλήματα λόγω του μεγάλου αριθμού ατόμων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στις αίθουσες. Με τις ψηφιακές προσκλήσεις, όπως αναφέρει η πλευρά του ΑΠΘ, επιχειρείται να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του χώρου και ομαλή διεξαγωγή των τελετών. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δείχνουν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την οργάνωση, αλλά και το κατά πόσο μια πανεπιστημιακή τελετή μπορεί να διατηρήσει τον ανθρώπινο και οικογενειακό της χαρακτήρα.

Τι προτείνει ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ

Ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ο μεγαλύτερος φοιτητικός σύλλογος του Πανεπιστημίου, απέστειλε επιστολή προς τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ, προτείνοντας τον ανασχεδιασμό του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με τον αριθμό των προσκλήσεων στις τελετές ορκωμοσίας. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι αναγνωρίζει πλήρως τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της ορκωμοσίας και συμφωνεί ότι η διεξαγωγή της πρέπει να γίνεται με τάξη, ασφάλεια και σεβασμό προς τον θεσμό. Για τον λόγο αυτό θεωρεί εύλογη την ύπαρξη περιορισμού στον αριθμό των παρευρισκομένων τονίζει το parallaximag.gr.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι το ενιαίο όριο των πέντε προσκλήσεων δεν λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των οικογενειών των αποφοίτων, ιδίως των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, αναγκάζοντας πολλούς αποφοίτους να επιλέξουν ποια από τα πιο κοντινά τους πρόσωπα θα παρευρεθούν σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους. Στην επιστολή του, ο Σύλλογος προτείνει την αντικατάσταση του οριζόντιου περιορισμού από ένα ευέλικτο σύστημα μεταβλητού αριθμού προσκλήσεων, όπου ο αριθμός των προσκλήσεων θα καθορίζεται από τη γραμματεία κάθε τμήματος, ανάλογα με τον αριθμό των αποφοίτων που συμμετέχουν σε κάθε τελετή και τη διαθέσιμη χωρητικότητα της Αίθουσας Τελετών.

Η πρόταση βασίζεται στη χωρητικότητα της Αίθουσας Τελετών του ΑΠΘ, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 1.000 άτομα. Δεδομένου ότι οι περισσότερες ορκωμοσίες πραγματοποιούνται είτε από τμήματα με περιορισμένο αριθμό αποφοίτων είτε, στις μεγαλύτερες σχολές, σε διαδοχικές ομάδες περίπου 80–100 αποφοίτων, εκτιμάται ότι υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης περισσότερων προσκλήσεων, χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη διεξαγωγή της τελετής. Ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής ΑΠΘ καλεί τις Πρυτανικές Αρχές να εξετάσουν την πρόταση αυτή, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κανονισμού που θα συνδυάζει τον σεβασμό στον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της ορκωμοσίας με τη δίκαιη μεταχείριση όλων των αποφοίτων και των οικογενειών τους.