Στο στόχαστρο diesel και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τι αλλάζει στα ΚΤΕΟ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει ριζικά τον τρόπο που θα περνάμε ΚΤΕΟ τα επόμενα χρόνια, συνδέοντας άμεσα την οδική ασφάλεια με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η νέα αυτή προσέγγιση φέρνει στο προσκήνιο σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και πολύ πιο αυστηρά κριτήρια για κάθε κατηγορία οχήματος.

«Στο μικροσκόπιο» αερόσακοι και AEB - Τι αλλάζει για τα diesel

Στο πλαίσιο αυτό, οι παραδοσιακές δοκιμές σε φρένα και αναρτήσεις δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς, με αποτέλεσμα οι σταθμοί ελέγχου να υποχρεούνται να εξοπλιστούν με σύγχρονες διαγνωστικές συσκευές ώστε να αξιολογούν τη σωστή λειτουργία και τη βαθμονόμηση των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, όπως οι αερόσακοι και το αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης (ΑΕΒ).

Πιο αναλυτικά, οι σταθμοί ελέγχου υποχρεούνται να εξοπλιστούν με σύγχρονες διαγνωστικές συσκευές για να αξιολογούν τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (ADAS). Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον:

Η ετοιμότητα και η ανταπόκριση των αερόσακων.

Η σωστή βαθμονόμηση του αυτόματου συστήματος πέδησης έκτακτης ανάγκης.

Η σταθερότητα των ψηφιακών βοηθημάτων οδήγησης.

Παράλληλα, οι έλεγχοι γίνονται εξαιρετικά αυστηροί για τις εκπομπές ρύπων, στοχεύοντας κυρίως στα πετρελαιοκίνητα οχήματα που κυκλοφορούν με φθαρμένα ή σκοπίμως αφαιρεμένα φίλτρα μικροσωματιδίων.

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Σημειώνεται πως η μέτρηση των μικροσωματιδίων και των οξειδίων του αζώτου (NOx) αυστηροποιείται δραματικά, κάτι που θα αναγκάσει πολλούς ιδιοκτήτες παλαιότερων diesel μοντέλων να προχωρήσουν σε κοστοβόρες επισκευές προκειμένου να μην τεθούν εκτός κυκλοφορίας.

Έξυπνοι αισθητήρες και αυτόματα πρόστιμα

Την ίδια στιγμή, σχεδιάζεται η χρήση μιας νέας τεχνολογίας με έξυπνους αισθητήρες στους δρόμους, οι οποίοι θα εντοπίζουν αυτόματα ποια αυτοκίνητα εκπέμπουν υπερβολικά καυσαέρια ή θόρυβο καθώς κινούνται, παραπέμποντάς τα απευθείας για έλεγχο.

Μια ακόμη σημαντική δικλείδα ασφαλείας αφορά τις εργοστασιακές ανακλήσεις, καθώς η αμέλεια των οδηγών να ανταποκριθούν σε αυτές θα αποτελεί πλέον λόγο απόρριψης.

Εάν το σύστημα του ΚΤΕΟ εντοπίσει ότι εκκρεμεί διορθωτική ενέργεια από την κατασκευάστρια εταιρεία για το συγκεκριμένο μοντέλο, η έγκριση θα μπλοκάρεται μέχρι ο οδηγός να προσκομίσει βεβαίωση επισκευής από εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Τέλος, ειδικό πρωτόκολλο ελέγχου θεσπίζεται και για την ηλεκτροκίνηση, με τους τεχνικούς να επικεντρώνονται στη θωράκιση των κυκλωμάτων υψηλής τάσης και στη δομική σταθερότητα των μπαταριών, ελαχιστοποιώντας έτσι κάθε πιθανότητα βραχυκυκλώματος ή ανάφλεξης.

«Φρένο» στα γυρισμένα χιλιόμετρα στα μεταχειρισμένα

Αξίζει να σημειωθεί πως για την καταπολέμηση της απάτης με τα κοντέρ, τα συνεργεία θα υποχρεούνται πλέον να καταγράφουν τα χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια επισκευών (εφόσον αυτές διαρκούν πάνω από μία ώρα).

Αυτό σημαίνει πως όταν ένα αυτοκίνητο ή van πηγαίνει για επισκευή, το συνεργείο θα είναι υποχρεωμένο να περνάει τα πραγματικά χιλιόμετρα του οχήματος σε μια εθνική βάση δεδομένων, ενώ παράλληλα οι κατασκευαστές αυτοκινήτων θα πρέπει να περνούν τα δεδομένα των χιλιομέτρων απευθείας από τα «συνδεδεμένα» οχήματα στη βάση δεδομένων.