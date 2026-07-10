Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε μείωσεις στις τιμές των καυσίμων, σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια.

Από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μείωση 10 λεπτών στημ τιμή της βενζίνης και πέντε λεπτών στο diesel.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι μετά την κρίση στον Κόλπο και τις επιπτώσεις που προκάλεσε στην αγορά καυσίμων, η κυβέρνηση ήρθε σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, προκειμένου να περιοριστούν οι αυξήσεις στην αντλία.

«Δεσμεύτηκαν ότι θα συμβάλουν. Θα έχουμε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μετά την κρίση στον Κόλπο, καταστράφηκαν διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας νέες πιέσεις στις τιμές βενζίνης και diesel στην Ευρώπη, λόγω μειωμένης παραγωγής και εποχικής ζήτησης. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Αποτέλεσμα: μείωση 10 λεπτών ανά λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel έως το τέλος Αυγούστου», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως διευκρίνισε, οι λεπτομέρειες για τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.