Με τη νέα ρύθμιση εμπλουτίζεται το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, καθιερώνοντας τον Δείκτη Μείωσης Γραφειοκρατίας ως σύνθετο δείκτη αξιολόγησης σε κλίμακα από 0 έως 100.

Στη θέσπιση του Δείκτη Μείωσης Γραφειοκρατίας (ΔΜΓ), ενός νέου ποσοτικού εργαλείου για την αξιολόγηση της προόδου της δημόσιας διοίκησης στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, προχωρά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση της υφυπουργού Βιβής Χαραλαμπογιάννη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τη νέα ρύθμιση εμπλουτίζεται το Παρατηρητήριο Γραφειοκρατίας, καθιερώνοντας τον Δείκτη Μείωσης Γραφειοκρατίας ως σύνθετο δείκτη αξιολόγησης σε κλίμακα από 0 έως 100. Όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο χαμηλότερο θεωρείται το επίπεδο γραφειοκρατίας και υψηλότερος ο βαθμός διοικητικού εκσυγχρονισμού.

Ο δείκτης θα διαμορφώνεται από επιμέρους θεματικές περιοχές και ειδικούς δείκτες που θα αποτυπώνουν την ψηφιακή διαθεσιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών, την ευχρηστία των διοικητικών διαδικασιών, την ικανοποίηση των πολιτών, τη μέτρηση των διοικητικών βαρών σε κρίσιμες διαδικασίες, καθώς και τον βαθμό απλούστευσης των διαδικασιών που καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, η δομή του δείκτη επιτρέπει τόσο τη διεθνή συγκρισιμότητα όσο και την προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Στην πράξη, ο νέος δείκτης θα μπορεί να αποτυπώνει την πρόοδο που σημειώνεται σε καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο. Για παράδειγμα, εάν μια διοικητική διαδικασία, όπως η έκδοση μιας άδειας ή ενός πιστοποιητικού, απαιτεί λιγότερα δικαιολογητικά, ολοκληρώνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα και διεκπεραιώνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά, η επίδοσή της θα βελτιώνεται και θα συμβάλλει στην αύξηση της συνολικής βαθμολογίας του ΔΜΓ. Αντίθετα, διαδικασίες που εξακολουθούν να απαιτούν πολλαπλές επισκέψεις σε υπηρεσίες, μεγάλο αριθμό εγγράφων και αυξημένο χρόνο διεκπεραίωσης θα επηρεάζουν αρνητικά τον δείκτη.

Ο Δείκτης Μείωσης Γραφειοκρατίας θα υπολογίζεται σε ετήσια βάση από τον Εκτελεστικό Μηχανισμό του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, υπό την εποπτεία του Συντονιστικού Μηχανισμού. Παράλληλα, στην Πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου θα δημοσιεύονται τόσο ο δείκτης όσο και η αναλυτική μεθοδολογία υπολογισμού του, καθώς και η σχετική τεκμηρίωση. Η μεθοδολογία θα μπορεί να αναθεωρείται ανά τριετία, ώστε να εναρμονίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις και τις εθνικές ανάγκες μέτρησης.

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Τέλος, με την ίδια απόφαση ενισχύεται και ο ρόλος της Πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου Γραφειοκρατίας, καθώς προβλέπεται η υποχρεωτική δημοσίευση πρότυπης μεθοδολογίας για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και στατιστικών διαδικασιών μέτρησης των διοικητικών βαρών. Οι μέθοδοι αυτές θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλους τους φορείς της δημόσιας διοίκησης κατά την αξιολόγηση των διοικητικών και ενδοδιοικητικών βαρών.