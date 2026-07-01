Με κοινή υπουργική απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή η πρόβλεψη που μετατρέπει τους συμβολαιογράφους σε υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Σε εφαρμογή τίθενται τις επόμενες ημέρες τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, με την έκδοση των απαραίτητων εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στον νόμο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων ακινήτων, τον τερματισμό διεκδικήσεων ακινήτων από το Δημόσιο, την αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και την υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων των δημόσιων υπηρεσιών.

Μιλώντας σε ημερίδα με θέμα «Το Δημόσιο αλλάζει - Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργάνωσε το newmoney.gr, ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί, σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ερμηνευτική εγκύκλιος για τη ρύθμιση που βάζει τέλος στις διεκδικήσεις αγροτικών ακινήτων από το Δημόσιο, όταν πρόκειται για εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί εδώ και δεκαετίες με διοικητικές πράξεις, αναδασμούς ή αγροτικές διανομές. Όπως ανέφερε, δεν είναι δυνατόν να αμφισβητούνται σήμερα παραχωρητήρια που εκδόθηκαν ακόμη και πριν από έναν αιώνα.

Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ για την εφαρμογή της νέας διάταξης που προβλέπει την άρση κατάσχεσης ακινήτου, όταν αυτό πρόκειται να μεταβιβαστεί και μέρος του τιμήματος αποδίδεται στην εφορία για την εξόφληση οφειλών. Το ποσοστό που θα παρακρατείται δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% της οφειλής, ενώ η ΑΑΔΕ θα καθορίσει τα κριτήρια με βάση τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την εισπραξιμότητα του υπολοίπου.

Με κοινή υπουργική απόφαση θα τεθεί επίσης σε εφαρμογή η πρόβλεψη που μετατρέπει τους συμβολαιογράφους σε υπηρεσία μίας στάσης (one stop shop) για τις μεταβιβάσεις ακινήτων, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Έκδοση εγκυκλίων

Εντός του Ιουλίου θα εκδοθεί και εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα υποχρεώνει τις δημόσιες υπηρεσίες να προχωρήσουν στην κωδικοποίηση και ανάρτηση των εγκυκλίων τους στις επίσημες ιστοσελίδες τους. Σύμφωνα με τον νόμο, εγκύκλιοι που δεν αναρτώνται δεν θα έχουν ισχύ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της διαφάνειας και της πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση.

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Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι ήδη έχουν ενεργοποιηθεί άλλες σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η λειτουργία της πλατφόρμας politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των υποθέσεών τους στο Δημόσιο, η δυνατότητα μη άσκησης ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε υποθέσεις με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία, καθώς και η αντικατάσταση δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις.

Αναφερόμενος στις αγροτικές επιδοτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι οι πρόσφατες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα και ότι οι πραγματικοί παραγωγοί έλαβαν αυξημένα ποσά, χάρη σε ένα πιο διαφανές σύστημα διαχείρισης.



«Η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που βελτιώνουν τη λειτουργία του κράτους και την καθημερινότητα των πολιτών.