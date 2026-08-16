Οι Αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα και συνιστούν στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κριτσά του Λασιθίου, με τη φωτιά να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ είχε ηχήσει και το 112 για ετοιμότητα.

Η επέμβαση των δυνάμεων ήταν καθοριστική ώστε η πυρκαγιά να μην προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ μετά τον αρχικό περιορισμό της παραμένει η ανάγκη για επιτήρηση του σημείου, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ημέρα με αυξημένη επιφυλακή για την εκδήλωση πυρκαγιών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την άμεση ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών.