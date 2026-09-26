Τι ανέφερε η ανακοίνωση.

Τη βαθιά θλίψη της για την τραγωδία στην Πλάκα εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), με κοινή ανακοίνωση των Τομέων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Στεγαστικής Πολιτικής και Τουρισμού.

Στην ανακοίνωση, η ΕΛ.Α.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, ενώ ευχαριστεί τους πυροσβέστες, τα στελέχη της ΕΜΑΚ και όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Παράλληλα, ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα και ολοκληρωμένα έλεγχοι στατικής επάρκειας στα γειτονικά κτίρια και να υπάρξει στήριξη για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες και τις επιχειρήσεις τους.

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τους έξι ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια του κτιρίου στην Πλάκα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων και την ευγνωμοσύνη μας στους πυροσβέστες, στα στελέχη της ΕΜΑΚ και σε όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν σε αυτή τη δύσκολη επιχείρηση.

Απαιτούνται άμεσοι και ολοκληρωμένοι έλεγχοι της στατικής επάρκειας των γειτονικών κτιρίων, καθώς και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των επαγγελματιών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες ή στις επιχειρήσεις τους.

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Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η αποκάλυψη ότι, ήδη από τις 5 Οκτωβρίου 2025, η Κίνηση Κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας έκτακτης κατάστασης από διαρροή αερίου, βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία. Οι κάτοικοι είχαν επισημάνει τις δυσκολίες πρόσβασης και διαφυγής που προκαλούν οι στενοί δρόμοι, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, οι μεικτές χρήσεις και η μεγάλη παρουσία επισκεπτών. Είχαν επίσης ζητήσει τη διενέργεια άσκησης πυρόσβεσης και τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιστολή έμεινε αναπάντητη.

Η επιστολή αυτή αναδεικνύει ένα σοβαρό θεσμικό έλλειμμα πρόληψης και ετοιμότητας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση, αν αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι που είχαν επισημανθεί και γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η άσκηση πυρόσβεσης που είχε ζητηθεί.

Απαιτείται πλήρης και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και τα πορίσματά της πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης, ελέγχου και ασφάλειας. Ανεξάρτητα, όμως, από το τι θα δείξει η έρευνα, η τραγωδία της Λυσικράτους αναδεικνύει την ανάγκη να εξεταστεί με σαφήνεια το πλαίσιο ασφάλειας και ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων, ιδιαίτερα σε παλαιά κτίρια και πυκνοδομημένες περιοχές του ιστορικού κέντρου, όπου συνυπάρχουν επισκέπτες, μόνιμοι κάτοικοι και επαγγελματικές χρήσεις.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρουσιάσουν στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται, καθώς και για τον αν, πότε και από ποια αρμόδια αρχή είχε ελεγχθεί το συγκεκριμένο κατάλυμα. Η ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων πρέπει να αποτελεί κοινή και αυτονόητη προτεραιότητα» ανέφερε.