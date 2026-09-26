Σε νοσοκομείο στην Αργεντινή νοσηλεύεται ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής.

Κρίσιμες είναι οι ώρες για τον Ντάνιελ Οσβάλντο, καθώς ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, έπειτα από χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα.

Ο πρώην επιθετικός της Ρόμα, της Γιουβέντους και της Ίντερ, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Llavallol, στο Μπουένος Άιρες, έπειτα από χειρουργική επέμβαση για υπεζωκοτική συλλογή (συσσώρευση υγρού) στον δεξιό πνεύμονα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Clarin, η αδελφή του τον βρήκε σε κακή κατάσταση και τον πήγε στο νοσοκομείο. Ο πρώην ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε σε αφαίρεση τμήματος πνευμονικού ιστού, μεταδίδουν επίσης αργεντίνικα ΜΜΕ.

Ο Ντάνιελ Οσβάλντο δεν ένιωθε καλά τις τελευταίες ημέρες, ενώ η υγεία του επιδεινώθηκε λόγω χρήσης ουσιών, δήλωσε ο Αργεντινός σχολιαστής, Πέπε Οτσόα. «Νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ και μόνο η αδελφή του είναι στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Ο Οσβάλντο γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αργεντινή, αλλά έπαιξε με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων φόρεσε και τις φανέλες των Μπόκα Τζούνιορς, Σαουθάμπτον, Μπολόνια, Φιορεντίνα, Εσπανιόλ και Πόρτο στην καριέρα του. Αφού «κρέμασε» τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ πριν από δύο χρόνια δακρυσμένος εξομολογήθηκε στο Instagram ότι πάλευε για πολύ καιρό με την κατάθλιψη.

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Πηγή: La Gazzetta dello Sport