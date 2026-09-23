Ο πρόεδρος της Αργεντινής κατηγόρησε τον ΟΗΕ ότι αντί να προστατεύει επέτρεψε το χάος, τη βία και τη διεθνή τρομοκρατία.

Για μία ακόμα φορά ο πρόεδρος της Αργεντινής έδωσε σόου, Αυτή τη φορά ο πρόεδρος της Αργεντινής και στενός φίλος του Τραμπ κατά την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευσης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για έναν «άχρηστο οργανισμό που χρησιμεύει μόνο για να θρέψει μια κάστα παρασίτων, μεταμφιεσμένων σε καλοπροαίρετους γραφειοκράτες».

«Αυτοί που θα έπρεπε να εγγυώνται τη συλλογική ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα απέτυχαν στην αποστολή τους και, αντ' αυτού, επέτρεψαν το χάος, τη βία και τη διεθνή τρομοκρατία», είπε από το βήμα της έδρας του ΟΗΕ ο Αργεντίνος πρόεδρος.

Παράλληλα, κατηγόρησε συγκεκριμένα τον ΟΗΕ ότι «κάνει τα στραβά μάτια» στην ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής για κυριαρχία επί των Μαλβίνων και καταδίκασε την επιφυλακτικότητα απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2102810223840780646}