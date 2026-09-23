«Οι ΗΠΑ με τη χρήση όπλων στόχευσαν το σχολείο, το αθλητικό κέντρο, σκότωσαν πολίτες, γυναίκες και παιδιά. Αυτοί μας περιγράφουν ως τρομοκράτες. Δεν είμαστε τρομοκράτες. Αμυνθήκαμε» είπε ο πρόεδρος του Ιράν.

Από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έστειλε μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και το Ισραήλ ότι δεν θα υποκύψουν παρά τις κυρώσεις, τον εκφοβισμό και την πίεση που τους ασκείται.

Οι θέσεις των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά την ομιλία του ήταν άδειες μέσα στην αίθουσα.

Σχολιάζοντας την ομιλία Τραμπ, ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως «πρέπει αν ξέρει ότι η αντίσταση των Ιρανών μόνο θα αυξάνεται, με τις κυρώσεις και τον εκφοβισμό. Δεν θα σκύψουμε ποτέ το κεφάλι. Το Ιράν – θα πρέπει να καταλάβει ο Τραμπ - και όσοι θέλουν να μας εκφοβίζουν πως είμαστε ανοιχτοί σε διπλωματία, διάλογο και διαπραγματεύσεις χωρίς να δεχθούμε τη γλώσσα της επιβολής».

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας πως «Είχα προετοιμάσει έναν λόγο μετά την χθεσινή ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ» είπε ο Πεζεσκιάν και τόνισε ότι «δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Έρχομαι από ένα Ιράν όπου ο ανώτατος ηγέτης μας δολοφονήθηκε χωρίς κανέναν λόγο. Έρχομαι από ένα Ιράν που η αλήθεια είναι ότι σκότωσαν παιδιά σε ένα σχολείο. Με όπλα που χρησιμοποιούν ΗΠΑ και Ισραήλ. Ήταν αθώα, δεν διέπραξαν κανέναν έγκλημα, καμία αμαρτία. Οι ΗΠΑ με τη χρήση όπλων στόχευσαν το σχολείο, το αθλητικό κέντρο, σκότωσαν πολίτες, γυναίκες και παιδιά. Αυτοί μας περιγράφουν ως τρομοκράτες. Δεν είμαστε τρομοκράτες. Αμυνθήκαμε.

»Αλλά δεν σκύψαμε το κεφάλι, απαντήσαμε αλλά δεν χτυπήσαμε υποδομές, πολίτες. Χτύπησαν σχολεία, νοσοκομεία, υποδομές, όλα κατά του Διεθνούς Δικαίου. Έκαναν δολοφονίες, σχεδόν 8.000, χιλιάδες, διέπραξαν γενοκτονία χρησιμοποιώντας όπλα και μετά κατηγορούν άλλους ως τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ιράν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είναι αυτοί οι προστάτες της σταθερότητας; Αυτό αντιμετωπίζουμε. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα. Έχουμε δεχθεί ότι απαντάμε (στις επιθέσεις), χρειαζόμαστε τη δύναμη για να μην μας ποδοπατήσουν. Αυτοί είναι οι δημιουργοί καταστροφής. Επί 2.000 χρόνια το Ιράν δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν, έχουμε απαντήσει σε επιθέσεις, αλλά τώρα μας λένε τρομοκράτες. Θέλουμε την (πυρηνική) ενέργεια για πρόοδο όχι για να απειλήσουμε. Θέλουμε συνεργασία για να έχουμε ασφάλεια. Ο κόσμος κάθε μέρα τους τελευταίους μήνες είναι στον δρόμο. Αυτή είναι η δύναμή μας. Το Ιράν πρέπει να είναι ισχυρό, για αυτόν τον λόγο. Δεν αναζητούμε την ασφάλειά μας στην ανασφάλεια των άλλων» τόνισε ο Πεζεσκιάν.

Πεζεσκιάν για πυρηνικά

Ο πρόεδρος του Ιράν έκανε λόγο για «αμυντικά συστήματα που έχουν χτιστεί ώστε κανείς να μην σκεφτεί ότι οι επιθέσεις εναντίον μας θα μείνουν αναπάντητες. Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση κανενός. Για χρόνια, έχουμε κυρώσεις κλπ, στο όνομα των πυρηνικών μας προγραμμάτων αλλά για τους ανσθώπους μας τα πυρηνικά σημαίνουν θεραπεία, ανάπτυξη για την γεωργία κλπ. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι, το λέμε ξεκάθαρα» επανέλαβε ο Πεζεσκιάν.

«Όχι πυρηνικά όπλα και όχι όρια. Η ειρήνη δεν θα έρθει στο πεδίο της μάχης, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί στον λαό του Ιράν. Η κρίση σε μία χώρα θα ξεχυθεί στα γειτονικά κράτη. Γιαυτό τα όμορα κράτη δεν τα βλέπουμε ως απειλή. Θέλουμε ισχυρούς γείτονες».

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «κλείνουν την πρόσβαση σε μας, στα δικά μας ύδατα και αφήνουν στρατιωτικά μέσα για να φέρουν ανασφάλεια στην περιοχή. Δεν μπορούν να δημιουργούν χάος στο όνομα της ασφάλειας. Δείτε την Παλαιστίνη. Παρά τις λύσεις, που έχουν προταθεί με τα χρόνια, συνεχίζει η κατοχή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ειρήνη αγνοώντας την Παλαιστίνη. Η δικαιοσύνη είναι αδύνατη όσο έχουμε την Παλαιστίνη.

Η Γάζα παρά τους σκοτωμούς έχει ενισχύσει την αντίσταση των κατοίκων και αυτό δεν καταστρέφεται από βόμβες. Είναι η ανθρώπινη φύση. Αν τα σπίτια τους καταστραφούν θα αντισταθούν. Τι άλλη επιλογή έχουν; Να μείνουν σιωπηλοί σε αυτή την τρομοκρατία;

Η γλώσσα, που χρησιμοποιείται ξεκαθαρίζει το είδος του κόσμου στον οποίο ζούμε. Τώρα λίγα λόγια με όσους είναι υπεύθυνοι για την επιθετικότητα στη χώρα μας: οι Ιρανοί έχουν δει από πρώτο χέρι την επιθετικότητα αυτή και έμαθαν ότι το Ιράν δεν θα παραδοθεί. Μάς επέβαλαν τον πόλεμο αλλά αποδείξαμε ότι δεν φοβούμαστε να πολεμήσουμε σε έναν πόλεμο άμυνας. Το θέμα της συνάντησης εδώ είναι η κοινή εμπιστοσύνη, αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο με τα λόγια.

Επίθεση σε Ισραήλ και ΗΠΑ

»Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει και σφαγιάσει πάω από 70.000 στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει όπλα μαζικής καταστροφής, βόμβες αλλά δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.

Τα πυρηνικά όπλα είναι στο Ισραήλ αλλά οι επιτηρητές στο Ιράν. Αυτοί σκοτώνουν εμείς έχουμε κυρώσεις, εμείς τιμωρούμαστε. Αυτό κάνουν οι ΗΠΑ, θυσιάζουν τον λαό για να πετύχουν τον παράνομο πόλεμό τους. Το Ιράν θέλει ίσα δικαιώματα, όχι ξεχωριστή μεταχείριση.

»Το Ιράν έμαθε από την ιστορία ότι ένας κόσμος χωρίς ισχύ είναι επικίνδυνος, αλλά ένας κόσμος με γλώσσα που χρησιμοποιούν οι bullyies δεν θα έχει ασφάλεια.

Βλέπουμε ότι ο κόσμος θα γίνει πιο σκληρός για όλους μας. Στον 21o αιώνα, ας μη γυρίζουμε σε ένα κόσμο που μόνο οι ισχυροί μπορούν, που αντικαθιστούν τον διάλογο και τη διπλωματία, τη νομιμότητα. Καλούμε τον κόσμο όχι από αδυναμία αλλά βαθιά θέληση για να συνεργαστούμε. Ή θα χτίσουμε μαζί αυτόν τον κόσμο ή θα ζήσουμε υπό ανασφάλεια μαζί. Όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη θα είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Καμία φωνή να μην χαθεί στο όνομα της δύναμης (του ισχυρού). Όλα με βάση την κοινή ανθρώπινη θέληση, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την δικαιοσύνη» ήταν το μήνυμα Πεζεσκιάν.

Live οι ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

{https://www.youtube.com/watch?v=oTiapR-CUlI}