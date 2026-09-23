Την ίδια στιγμή, η AS Company διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό

Αύξηση της κερδοφορίας κατέγραψε η AS Company κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, με τα καθαρά κέρδη του Ομίλου να ενισχύονται κατά 65,09% και να διαμορφώνονται στα 2,35 εκατ. ευρώ, από 1,42 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η βελτίωση της κερδοφορίας ήταν αισθητά υψηλότερη από την άνοδο των πωλήσεων, καθώς ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4,19%, στα 15,95 εκατ. ευρώ, έναντι 15,31 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο της προηγούμενης χρήσης.

Καθοριστική ήταν η ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους. Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 52,21%, από 48,32% ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας βελτίωση κατά 3,89 ποσοστιαίες μονάδες.

Τα EBITDA ανήλθαν στα 3,17 εκατ. ευρώ, έναντι 2,48 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 27,88%. Αντίστοιχα, το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε στο 19,85%, από 16,18% το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος σε επίπεδο προ φόρων αποτελεσμάτων. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 70,02%, φθάνοντας τα 3,12 εκατ. ευρώ από 1,83 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ μετά την αφαίρεση των φόρων τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,35 εκατ. ευρώ.

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Στα 28,48 εκατ. ευρώ τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Ιδιαίτερα ισχυρή εικόνα παρουσίασαν και οι λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν. Συγκεκριμένα, ανήλθαν στα 7,10 εκατ. ευρώ από 3,82 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 85,98%. Σύμφωνα με την εταιρεία, η εξέλιξη συνδέεται κυρίως με την είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων που είχαν δημιουργηθεί κατά την προηγούμενη χρήση λόγω των αυξημένων πωλήσεων του 2025, ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου.

Την ίδια στιγμή, η AS Company διατηρεί μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές επενδύσεις του Ομίλου ανέρχονταν στις 30 Ιουνίου 2026 σε 28,48 εκατ. ευρώ, έναντι 21,17 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 19,7%, στα 35,66 εκατ. ευρώ από 29,78 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό λειτουργικό κεφάλαιο κίνησης μειώθηκε κατά 11,3%.