Ισχυρή παραμένει την ίδια στιγμή η ταμειακή θέση του ομίλου Ελλάκτωρ.

Υποχώρηση των ζημιών και αύξηση του κύκλου εργασιών κατέγραψε η Ελλάκτωρ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο όμιλος, οι συνολικές καθαρές ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν στα 13,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 29,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκε κατά 27,7%, φθάνοντας τα 11,4 εκατ. ευρώ από 8,9 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρέμεινε αρνητικό, ωστόσο οι ζημιές μειώθηκαν αισθητά στα 11 εκατ. ευρώ, από 28,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης, με τις ζημιές να υποχωρούν στα 13,8 εκατ. ευρώ από 33,3 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή παραμένει την ίδια στιγμή η ταμειακή θέση του ομίλου. Στα τέλη Ιουνίου τα ταμειακά διαθέσιμα και τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανέρχονταν σε 279,5 εκατ. ευρώ, έναντι 306,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 454,2 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός, χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης, ήταν 27,4 εκατ. ευρώ. Η μείωση των ιδίων κεφαλαίων συνδέεται κυρίως με τη διανομή υπολοίπου μερίσματος ύψους 17,4 εκατ. ευρώ και τις ζημιές της περιόδου.

Ελλάκτωρ: Η Μαρίνα Αλίμου σημαντικότερη πηγή εσόδων

Κεντρικό ρόλο στη νέα δομή της Ελλάκτωρ έχει πλέον ο κλάδος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων και Φιλοξενίας. Τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 29,1%, στα 11,3 εκατ. ευρώ, με τη Μαρίνα Αλίμου να αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων, συνεισφέροντας 7,9 εκατ. ευρώ. Η Athens Properties BV και οι θυγατρικές της συνεισέφεραν 2,1 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 1 εκατ. ευρώ προήλθε από το νέο ξενοδοχείο The Fiction Athens.

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Το EBITDA του συγκεκριμένου κλάδου ενισχύθηκε στα 5,1 εκατ. ευρώ, από 4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν τα 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 300.000 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Στις εξελίξεις της περιόδου περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση της πώλησης των ακινήτων «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», συνολικής έκτασης 323,4 χιλ. τετραγωνικών μέτρων. Το τίμημα ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ και από τη συναλλαγή προέκυψε κέρδος 1,7 εκατ. ευρώ.

Σε κομβικό στάδιο περνά παράλληλα η ανάπτυξη της Μαρίνας Αλίμου. Τον Μάιο ολοκληρώθηκε η αδειοδοτική διαδικασία με την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών και το έργο εισέρχεται στη φάση προ-κατασκευής, με την έναρξη των εργασιών να προγραμματίζεται εντός του 2026. Η ανάπτυξη αφορά χερσαία ζώνη περίπου 210 στρεμμάτων και προβλέπει, μεταξύ άλλων, εμπορικούς χώρους, εστίαση, γραφεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, πράσινο, πεζοδρόμους και ποδηλατοδρόμους.

Ο τομέας της φιλοξενίας

Στον τομέα της φιλοξενίας, από την 1η Μαρτίου λειτουργεί το πεντάστερο The Fiction Athens στη Λεωφόρο Κηφισίας, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, το οποίο αριθμεί πλέον δέκα λειτουργικά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, μέσω της Landmark Holdings, η Ελλάκτωρ απέκτησε τον Μάρτιο κτίριο γραφείων στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 15, έναντι 44 εκατ. ευρώ, με τη συναλλαγή να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια.

Στις λοιπές δραστηριότητες, ο όμιλος ολοκλήρωσε επίσης την πώληση του κτιρίου γραφείων της Μπενάκη, πρώην έδρα του «Έθνους», έναντι 18,95 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σε επίπεδο ενοποίησης κέρδος 2,8 εκατ. ευρώ. Ο συγκεκριμένος κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει ζημιές, ωστόσο το EBITDA βελτιώθηκε κατά 50%, με τις ζημιές να περιορίζονται στα 16 εκατ. ευρώ από 32 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.