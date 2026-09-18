Άνοδο κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Ιούλιο 2026.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, ο οποίος περιλαμβάνει την εγχώρια και την εξωτερική αγορά, αυξήθηκε κατά 16,4% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Έναν χρόνο νωρίτερα, στην αντίστοιχη σύγκριση Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024, είχε καταγραφεί μείωση 2,1%.

Ανοδική ήταν η εικόνα και σε μηνιαία βάση, καθώς σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026 ο γενικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 6,8%. Παράλληλα, στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2025 – Ιουλίου 2026 ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 9%, έναντι πτώσης 2% που είχε σημειωθεί κατά τη σύγκριση των δύο προηγούμενων δωδεκάμηνων περιόδων.

Αύξηση παρουσίασε η εξωτερική αγορά

Καθοριστική για την ετήσια άνοδο ήταν η επίδοση της εξωτερικής αγοράς. Ο σχετικός δείκτης σημείωσε αύξηση 25,7%, ενώ ο δείκτης της εγχώριας αγοράς ενισχύθηκε κατά 12%. Σε επίπεδο βασικών τομέων, ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης αυξήθηκε κατά 16,4% και των ορυχείων – λατομείων κατά 15%.

Η αύξηση των πωλήσεων προς το εξωτερικό ήταν ευρεία. Στις χώρες της Ευρωζώνης ο δείκτης κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 28%, ενώ στις χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 24%. Στην εξωτερική αγορά η μεταποίηση κατέγραψε άνοδο 25,8% και τα ορυχεία – λατομεία 16,7%.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μεταβολή σε επιμέρους κατηγορίες. Στο σύνολο της αγοράς η ενέργεια κατέγραψε ετήσια αύξηση 44,2%, τα ενδιάμεσα αγαθά 17,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά 9,6%, τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά 7,7% και τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά 2,1%.

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Ξεχωρίζει ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός

Μεταξύ των κλάδων με τη μεγαλύτερη συμβολή στην ετήσια μεταβολή ξεχώρισαν η κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, με αύξηση 46,6%, και η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, με 44,5%. Στην εξωτερική αγορά, η κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού εμφάνισε άνοδο 106,8%, ενώ η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου αυξήθηκε κατά 84,1%.

Σε σύγκριση, τέλος, με τον Ιούνιο του 2026, η μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 6,9%, ενώ τα ορυχεία – λατομεία υποχώρησαν κατά 3,2%. Σε επίπεδο κύριων ομάδων, η ενέργεια σημείωσε μηνιαία άνοδο 17,8%, την ώρα που τα διαρκή καταναλωτικά αγαθά κατέγραψαν πτώση 24,4%.