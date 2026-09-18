Συνολικά, 64 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων οι 29 έχουν εισαχθεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Ακόμη τρεις θάνατοι καθώς και 46 νέα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τον ιό του Δυτικού Νείλου από την αρχή της περιόδου 2026 μέχρι και τις 17 Σεπτεμβρίου ανέρχεται σε 33, στο σύνολο των 370 κρουσμάτων της λοίμωξης.

Από αυτά, τα 238 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 132 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 46 νέα εγχώρια κρούσματα.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 17/09/2026, έχουν καταγραφεί 33 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων: 85 έτη, εύρος: 66 -92 έτη). Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο (δεν συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό θανόντων).

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Στην Αττική, τα κρούσματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με τους δήμους Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου στα Βόρεια Προάστια και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης στα Νότια Προάστια να συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής τα περισσότερα κρούσματα.

Συνολικά, 64 ασθενείς νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας, εκ των οποίων οι 29 έχουν εισαχθεί σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Μουζακίου Π.Ε. Καρδίτσας, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας - Χορτιάτη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας - Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Αρριανών Π.Ε. Ροδόπης, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, και Τήνου Π.Ε.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).