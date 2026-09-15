Από τις 15 Μαΐου έχουν καταγραφεί πάνω από 7.000 κρούσματα και 3.400 θάνατοι από τον Έμπολα στο Κονγκό.

Στην κορύφωσή της φαίνεται πως έχει φτάσει η επιδημία Έμπολα που πλήττει τη ΛΔ του Κονγκό, καθώς όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές της χώρας για πρώτη φορά από την έναρξή της τον Μάιο καταγράφεται επιβράδυνση στην εμφάνιση των κρουσμάτων.

Ο υπουργός Υγείας του Κονγκό, Σάμουελ Ρότζερ Καμπά, τόνισε ότι τα μέτρα πρόληψης πρέπει να συνεχιστούν, σημειώνοντας ότι έχει μειωθεί η μετάδοση του στελέχους Bundibugyo του ιού.

«Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικά επικίνδυνο ιό που σκοτώνει πολλούς ανθρώπους. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η επιδημία βρίσκεται υπό έλεγχο», δήλωσε. Όπως εξήγησε, σε προηγούμενη φάση καταγράφονταν περίπου 120 νέα κρούσματα την ημέρα, ενώ πλέον ο αριθμός έχει μειωθεί περίπου στα 80.

Σύμφωνα με τον υπουργό, σε 10 από τις 62 υγειονομικές ζώνες δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα για περισσότερες από 22 ημέρες. Παράλληλα, έξι ζώνες μπορούν πλέον να αφαιρεθούν από τον κατάλογο των περιοχών με ενεργή μετάδοση, καθώς έχουν περάσει περισσότερες από 42 ημέρες χωρίς νέο κρούσμα, ενώ άλλες τέσσερις έχουν συμπληρώσει πάνω από 21 ημέρες χωρίς νέα μόλυνση. Την περασμένη εβδομάδα, η περιοχή Σουντ-Ουμπανγκί, στα σύνορα της ΛΔ Κονγκό με τη Δημοκρατία του Κονγκό και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, έγινε η έκτη επαρχία της χώρας όπου εντοπίστηκε η ασθένεια.

Η επιδημία της παραλλαγής Bundibugyo ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές στις 15 Μαΐου και έχει επίκεντρο κυρίως την επαρχία Ιτούρι. Η συνεχιζόμενη ένοπλη σύγκρουση στην περιοχή δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των υγειονομικών συνεργείων. Πρόκειται για την 17η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό από το 1976, όταν ο ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός εντοπίστηκε και πήρε την ονομασία του.

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Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία ειδικά για την παραλλαγή Bundibugyo, ενώ στην περιοχή διεξάγονται κλινικές δοκιμές. Τον περασμένο μήνα, η ΛΔ Κονγκό παρέλαβε περισσότερες από 70.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo, το οποίο έχει εγκριθεί για την πιο συχνή παραλλαγή Zaire του ιού Έμπολα.

Πάνω από 7.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα

Με βάση τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της ΛΔ Κονγκό, έως τις 14 Σεπτεμβρίου είχαν καταγραφεί περισσότερα από 7.200 επιβεβαιωμένα κρούσματα και πάνω από 3.475 θάνατοι.

Παρά τη θετική εξέλιξη, ο βουλευτής της Μπουνία, Ιρακάν Γκρατιέν ντε Σεν-Νικολά, προειδοποίησε για τον κίνδυνο «θριαμβολογίας» και υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες πρέπει να ενταθούν προκειμένου να αποδειχθεί στην πράξη ότι η επιδημία βρίσκεται υπό έλεγχο. Ο ίδιος ζήτησε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τις αδυναμίες στην επιδημιολογική επιτήρηση, οι οποίες, όπως υποστήριξε, συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση του ιού.

Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για την κυβερνητική ανακοίνωση, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια στα δεδομένα.

«Οι ισχυρισμοί ότι μια επιδημία βρίσκεται υπό έλεγχο πρέπει να στηρίζονται σε αντικειμενικούς δείκτες. Εάν οι δείκτες δείχνουν πράγματι ότι η επιδημία βρίσκεται υπό έλεγχο, ας δοθούν στη δημοσιότητα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η διαφάνεια μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Μεταξύ των βασικών ενδείξεων που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να αξιολογούνται είναι η σταθερή μείωση των νέων κρουσμάτων, η υποχώρηση των θανάτων, η συρρίκνωση των περιοχών ενεργής μετάδοσης, η προέλευση των νέων κρουσμάτων κυρίως από ήδη καταγεγραμμένες επαφές και η αποτελεσματικότητα της ιχνηλάτησης.

Επιφυλάξεις για την πραγματική εικόνα

Στις αρχές Αυγούστου, ο γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Ζαν Κασέγια, είχε επισκεφθεί την Μπουνία, πρωτεύουσα της Ιτούρι και επίκεντρο της σημερινής επιδημίας. Τότε είχε επισημάνει ότι δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί πότε θα έφτανε η επιδημία στην κορύφωσή της, ενώ είχε προειδοποιήσει ότι η ιχνηλάτηση επαφών και οι προσπάθειες περιορισμού της μετάδοσης δεν ήταν ακόμη επαρκώς αποτελεσματικές.

Ο Κασέγια είχε σημειώσει ότι μεγάλο μέρος των θανάτων, περίπου 60%-70%, σημειώνεται μέσα στις κοινότητες και ότι ο κατάλογος των επαφών συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με την επιδημιολογική προσέγγιση που επικαλέστηκε, η κορύφωση θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί όταν όλα τα νέα κρούσματα προέρχονται από ήδη καταγεγραμμένες επαφές.

Με πληροφορίες του Guardian