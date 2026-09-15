Το Ναϊρόμπι «νίκησε» το Λονδίνο, στη διεκδίκηση του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου του 2029.

Για πρώτη φορά το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου θα διεξαχθεί στην Αφρική, καθώς η διοργάνωση του 2029 ανατέθηκε στο Ναϊρόμπι, το οποίο «νίκησε» το Λονδίνο.

Παράλληλα, η World Athletics ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2031 ανατέθηκε στο Μόναχο, μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της στη Βουδαπέστη. «Είχαμε την τύχη να λάβουμε τέσσερις εξαιρετικές υποψηφιότητες για το 2029 και το 2031 και αυτή δεν ήταν εύκολη απόφαση για το συμβούλιο», δήλωσε ο πρόεδρος της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, Σεμπάστιαν Κόου. Εκτός από το Λονδίνο, στους «ηττημένους» είναι και η Ρώμη.

«Θα είναι ιστορική η διοργάνωση στην Αφρική για πρώτη φορά», είπε ο Κόου, αναφερόμενος στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών που ξεκίνησε το 1983 και από το 1991 διεξάγεται κάθε δύο χρόνια. Πριν από πέντε χρόνια η Κένυα φιλοξένησε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα U20 και το 2017 την αντίστοιχη διοργάνωση U18.

«Ήταν σημαντικό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα να πάει στην Αφρική με τον σωστό οικοδεσπότη, τη σωστή υποψηφιότητα και τις σωστές συνθήκες. Το Ναϊρόμπι έδειξε εμφατικά ότι αυτή είναι η στιγμή τους», σημείωσε ο Κόου. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Kasarani Stadium, το οποίο ανακαινίζεται.

Τρία διαδοχικά Παγκόσμια πρωταθλήματα στίβου εκτός Ευρώπης

Το Ναϊρόμπι ήταν υποψήφιο και για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2025, αλλά έχασε από το Τόκιο. Όσο για τη διοργάνωση του 2031 στο Μόναχο, θα είναι η τρίτη φορά που το Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου γίνεται στη Γερμανία.

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Με δεδομένο ότι το επόμενο Παγκόσμιο πρωτάθλημα θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2027 στο Πεκίνο, η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι τρεις διαδοχικές διοργανώσεις θα φιλοξενηθούν εκτός Ευρώπης, αφού εκείνη του 2025 έγινε στο Τόκιο.

«Η Ευρώπη αποτελεί ένα κέντρο και αναγνωρίζουμε ανοιχτά ότι είναι σε μεγάλο βαθμό η δύναμη που τροφοδοτεί το άθλημα, αλλά επίσης έχουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα πρωταθλήματά μας σε περιοχές που, στρατηγικά, πιστεύουμε ότι διευρύνουν το αποτύπωμα του αθλήματός μας», επεσήμανε ο Κόου.

Με πληροφορίες από BBC, Athletic