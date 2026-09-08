Τεντόγλου και Καραλής αγωνίζονται στο πρώτο Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη.

Μια νέα σελίδα στην ιστορία του παγκόσμιου στίβου γράφεται στη Βουδαπέστη αυτή την εβδομάδα (11-13 Σεπτεμβρίου) και τόσο ο Μίλτος Τεντόγλου, όσο και ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι εκεί, για να πρωταγωνιστήσουν.

Ο λόγος για το Ultimate Championship, τη νέα διοργάνωση της παγκόσμιας ομοσπονδίας στίβου, που θα ρίξει την «αυλαία» της φετινής σεζόν του ανοιχτού στίβου. Εκεί, τόσο ο Τεντόγλου, όσο και ο Καραλής θα δώσουν άλλη μία δυνατή «μάχη» σε μήκος και επί κοντώ αντίστοιχα, με στόχο να γράψουν το όνομά τους στους νικητές της παρθενικής διοργάνωσης, αλλά και διεκδικώντας τα «μυθικά» πριμ που δίνει η World Athletics.

Συνολικά η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου θα μοιράσει 10 εκατομμύρια δολάρια στα 28 αγωνίσματα του Ultimate Championship, ποσό ρεκόρ για διοργάνωση του στίβου. Ο νικητής κάθε ατομικού αγωνίσματος θα πάρει 150.000 δολάρια, η δεύτερη θέση ισοδυναμεί με πριμ 75.000 και η τρίτη με 40.000 δολαρίων. Πριμ θα δοθούν έως και τη 16η θέση (2.000 δολάρια), ενώ διαφορετικά είναι τα χρηματικά έπαθλα για τα αγωνίσματα των σκυταλοδρομιών, στα οποία η νικήτρια ομάδα θα μοιραστεί 80.000 δολάρια.

Πόσα έβγαλαν Τεντόγλου και Καραλής στα Diamond League

Την περασμένη Παρασκευή, το ελληνικό δίδυμο πρωταγωνίστησε και στον τελικό των Diamond League, ολοκληρώνοντας μια πορεία με σπουδαίες επιδόσεις- αλλά και χρηματικές απολαβές- στην κορυφαία σειρά μίτινγκ στίβου.

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Στις Βρυξέλλες, ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,12 μ. πήρε την πρώτη νίκη του σε τελικό Diamond League, κάτι που του απέφερε 30.000 δολάρια. Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν δεύτερος στο μήκος με 8,40 μ., θέση που αντιστοιχεί σε πριμ 12.000 δολαρίων.

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Συνολικά, από τα πριμ των Diamond League o Μίλτος Τεντόγλου φέτος έφτασε στα 98.000 δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει μόνο το χρηματικό έπαθλο για τη θέση σε κάθε αγώνα και όχι τα χρήματα για τη συμμετοχή στο μίτινγκ. Αυτή η πορεία- εκτός από τη 2η θέση στον τελικό- είχε τέσσερις νίκες και δύο δεύτερες θέσεις. Όσο για τον Εμμανουήλ Καραλής, οι αντίστοιχες απολαβές του φέτος ανέρχονται σε 66.500 δολάρια (μία νίκη, μία 2η, μία 3η, μία 4η, μία 6η και μία 7η θέση και η πρωτιά στον τελικό).

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Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής στη Βουδαπέστη

Στη Βουδαπέστη, αμφότεροι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους γνωστούς αντιπάλους τους. Στο Ultimate Championship αναμένεται η τελευταία φετινή μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις (11/9, 21:08, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

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Ο Σουηδός αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή από τον τελικό των Diamond League, λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Αυτό το καλοκαίρι, η κόντρα τους έφερε τον Καραλή πάνω από τα 6,20 μ., το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στη Ζυρίχη, όπου ο Ντουπλάντις αναγκάστηκε να περάσει τα 6,25 μ. προκειμένου να νικήσει.

Όσο για τον Τεντόγλου (12/9, 20:44, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), θα έχει την ευκαιρία να «εκδικηθεί τον Ταζέι Γκέιλ, τον Τζαμαϊκανό ο οποίος του «άρπαξε» τη νίκη στον τελικό των Diamond League με το τελευταίο του άλμα, όταν έφτασε στα 8,46 μ., έξι εκατοστά πιο μακριά από τον Έλληνα πρωταθλητή.

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Η Βουδαπέστη ίσως είναι το καλύτερο μέρος για… εκδίκηση. Εκεί, το 2023, ο Τεντόγλου κατέκτησε τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο του, με το τελευταίο άλμα του, αφήνοντας στη δεύτερη και την τρίτη θέση δύο Τζαμαϊκανούς: τον Γουέιν Πίνοκ και τον Ταζέι Γκέιλ.

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Ο Τεντόγλου έχει την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος, με 8,66 μ., ενώ ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, έχει δηλώσει πως είναι ικανός να πετύχει ρεκόρ ακόμα και στον τελευταίο αγώνα του, εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Τι είναι το Ultimate Championship

Στο Ultimate Championship συμμετέχουν μόνο «οι καλύτεροι των καλύτερων», προκειμένου να κριθεί ποιος είναι πραγματικά ο κορυφαίος στον πλανήτη, σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία στίβου.

Στην παρθενική διοργάνωση, που θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, αναμένονται να αγωνιστούν 381 αθλητές από 65 χώρες. Πρόκειται για «χρυσούς» Ολυμπιονίκες του Παρισιού, παγκόσμιους πρωταθλητές του 2025, νικητές του τελικού των Diamond League και τους κορυφαίους της χρονιάς, με βάση την παγκόσμια κατάταξη. Το πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει όλα τα αγωνίσματα- έχει από 13 ατομικά σε άνδρες και γυναίκες και δύο σκυταλοδρομίες- γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από όσους έμειναν εκτός.

Στα άλματα και τις ρίψεις θα γίνουν απευθείας τελικοί. Σε ό,τι αφορά στα οριζόντια άλματα και τις ρίψεις, ο αγώνας θα έχει τέσσερις προσπάθειες. Στις δύο πρώτες θα συμμετάσχουν και οι οχτώ αθλητές, στην τρίτη οι έξι καλύτεροι και στην τελευταία μόνο η καλύτερη τετράδα (σύστημα 8-8-6-4). Επίσης, οι κανονισμοί αποκλείουν την ισοβαθμία στα κατακόρυφα άλματα, αφού είναι υποχρεωτικός ο αγώνας μπαράζ.

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Το Ultimate Championship δεν έχει μετάλλια. Όλοι οι αθλητές θα λάβουν ένα βραχιόλι, για τη συμμετοχή τους. Στους νικητές θα δοθεί ένα τρόπαιο, στο οποίο θα μπορούν να τοποθετήσουν το βραχιόλι.

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