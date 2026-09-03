Ο Τεντόγλου αγωνίζεται την Παρασκευή στον τελικό των Diamond League, στις Βρυξέλλες.

Δύο σημαντικά «ραντεβού» απομένουν προκειμένου ο Μίλτος Τεντόγλου να ολοκληρώσει την κορυφαία σεζόν της καριέρας του. Και η αρχή γίνεται αύριο, Παρασκευή, στον τελικό των Diamond League, στις Βρυξέλλες.

Αυτό το καλοκαίρι, ο 28χρονος έδειξε ξανά γιατί είναι ο κυρίαρχος του μήκους τα τελευταία χρόνια. Κατέκτησε τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο του, ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 8,66 μέτρα και έχει δείξει εξαιρετική σταθερότητα στα μεγάλα άλματα.

Αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως φέτος έχει κάνει δύο αγώνες πάνω από τα 8,60 μ., πετυχαίνοντας 8,61 μ. στο Μονακό και 8,66 μ. στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση είχε τρία άλματα πάνω από τα 8,60 μ. (το ένα με ευνοϊκό άνεμο πάνω από το όριο). Σταθερότητα που έκανε τον Μάικ Πάουελ να δηλώσει πως ο Μίλτος Τεντόγλου μπορεί να βρεθεί κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ του στο μήκος.

{https://www.instagram.com/p/DcOokeit68L/}

Με τέτοια συνέπεια στις μεγάλες επιδόσεις, λογικό είναι ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι, να θέλει να δει τον Μίλτο Τεντόγλου να νικά τον εαυτό του, στον αυριανό τελικό των Diamond League και στο Ultimate Championship, στη Βουδαπέστη (11-13/9).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μένουν δύο αγώνες για το φινάλε. Αυτή τη φορά ζητάω από τον Μίλτο να κερδίσει τον… Μίλτο. Παρακαλάω για καλό καιρό, καλές συνθήκες και λίγη τύχη. Οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά, αφού όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Η φυσική του κατάσταση είναι άριστη, τεχνικά βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο και είναι πλήρως αγωνιστικός. Αυτό που θέλω είναι ο Μίλτος να νικήσει τον Μίλτο. Όλους τους άλλους τους έχει κερδίσει», δήλωσε ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής στίβου, στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk8mhh0xnhfl?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ο Τεντόγλου μπορεί να κάνει ρεκόρ ακόμα και στο τέλος της χρονιάς»

«Ο Μίλτος έχει μια φοβερή σειρά αγώνων. Ο Πάουελ, για παράδειγμα, δεν είχε τέτοια σειρά αγώνων και δεν είχε τόσο μεγάλα άλματα στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο μέσος όρος των επιδόσεων του Μίλτου είναι πολύ υψηλότερος από ό,τι του κατόχου του παγκοσμίου ρεκόρ», επεσήμανε ο Γιώργος Πομάσκι.

«Αυτό σημαίνει πως ένας τέτοιος αθλητής σαν τον Μίλτο μπορεί να πετύχει ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ ακόμη και στο τέλος της χρονιάς. Βέβαια, ο καιρός που βλέπω για τις Βρυξέλλες δεν είναι ο ιδανικός. Με κρύο και βροχή, δεν μπορείς να περιμένεις μεγάλο ρεκόρ. Στη Βουδαπέστη συνήθως οι καιρικές συνθήκες είναι καλές», συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Πομάσκι εξήρε ξανά τη συμπεριφορά του Τεντόγλου κατά τη διάρκεια του αγώνα, επισημαίνοντας ότι ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης έχει κατάλληλη αίσθηση του σώματός του πάνω στο άλμα, κάτι που κάνει πιο… εύκολη τη δική του δουλειά. «Ο Μίλτος είναι πλήρως προετοιμασμένος για όλους τους αγώνες. Δεν χρειάζεται να πω πολλά στη διάρκεια των αγώνων του. Το σημαντικότερο από όλα είναι πως έχει την κατάλληλη αίσθηση και κρίση του σώματός του, σε κάθε φάση του άλματος. Είναι μια δεξιότητα που την έχει αναπτύξει σε πολύ υψηλό επίπεδο και τον κάνει να ξεχωρίζει», ανέφερε σχετικά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djv4z5fha3a9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για τη δεύτερη νίκη σε τελικό Diamond League

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο ένας από τους τέσσερις Έλληνες αθλητές που έχουν πανηγυρίσει νίκη σε τελικό των Diamond League, αφού το είχε καταφέρει το 2022. Τέσσερις νίκες μετρά η Κατερίνα Στεφανίδη (2016, 2017, 2018, 2019) και από μία η Νικόλ Κυριακοπούλου (2015) και η Ελίνα Τζένγκο (2025).

Ο αγώνας του μήκους ξεκινά στις 19:38, ενώ η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει το μίτινγκ από τις 21:00, ώρα που ξεκινά η «μονομαχία» του Εμμανουήλ Καραλή με τον Μόντο Ντουπλάντις, στο επί κοντώ. Σημειώνεται ότι ο νικητής- και στα δύο αγωνίσματα με ελληνική συμμετοχή- εκτός από το τρόπαιο «διαμάντι» παίρνει και 30.000 δολάρια.

Στις Βρυξέλλες ο Τεντόγλου θα αντιμεtωπίσει ξανά τον Ελβετό Σάιμον Εχάμερ, που έχει φτάσει στα 8,51 μ. φέτος, ενώ ανάμεσα στους αντιπάλους του είναι τόσο ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (8,49 μ.), όσο και ο Τζαμαϊκανός Τατζάι Γκέιλ (8,43 μ.).