«Οι κόρες της Αρετής», έρχεται στον Alpha το φθινόπωρο. Μέχρι πού θα έφτανες για να αλλάξεις τη μοίρα σου;

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα δραματική σειρά του Alpha «Οι κόρες της Αρετής» έχει ξεκινήσει και τα γυρίσματα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, δημιουργώντας καθημερινά νέες δυνατές στιγμές μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς βρίσκονται σε ρυθμούς γυρισμάτων, ζωντανεύοντας τους ήρωες μιας ιστορίας γεμάτης φιλοδοξίες, συγκρούσεις, μυστικά και δύσκολες επιλογές.

Η Αρετή και οι κόρες της, Άννα και Ναταλία, βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που θα δοκιμάσει σχέσεις, όνειρα και αντοχές.

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Η οικογένεια Κεχαγιά, από την άλλη, ζει μέσα στην άνεση και την κοινωνική καταξίωση, πίσω όμως από αυτή τη λάμψη κρύβονται μυστικά, πάθη και καλά φυλαγμένες αλήθειες.

Νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα αποκαλύπτουν στιγμιότυπα από το backstage, αλλά και τη χημεία των πρωταγωνιστών, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη σειρά που θα μας καθηλώσει.