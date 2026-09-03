Η Ναταλία Γερμανού με την παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha.
Η γνωστή παρουσιάστρια, αναλαμβάνει και πάλι την ζώνη του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας την ίδια ανεβασμένη διάθεση.
Στο πλευρό της θα βρίσκεται φέτος ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής, ο οποίος με την πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ θα προσθέσει τη δική του ματιά στη θεματολογία της εκπομπής.
Το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού.
{https://www.instagram.com/p/Dc1BQRHgi0n/?hl=el&img_index=1}
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται ξανά… καλύτερα!
Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» έρχονται στον Alpha για ακόμα περισσότερα χαμόγελα, συζητήσεις, νέα και όλα όσα αξίζει να μοιραζόμαστε!
{https://www.youtube.com/watch?v=MDkEXCU-XiQ}
«Καλύτερα δε γίνεται» - Έρχεται στον Alpha!».