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Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» συνεχίζει για ένατη σεζόν.

Η Ναταλία Γερμανού με την παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» επιστρέφει για μία ακόμη χρονιά μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αναλαμβάνει και πάλι την ζώνη του Σαββατοκύριακου, διατηρώντας την ίδια ανεβασμένη διάθεση.

Στο πλευρό της θα βρίσκεται φέτος ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής, ο οποίος με την πολυετή εμπειρία στο πολιτικό και οικονομικό ρεπορτάζ θα προσθέσει τη δική του ματιά στη θεματολογία της εκπομπής.

Το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ο τηλεοπτικός σταθμός εξέδωσε την επίσημη ανακοίνωση για την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και τη Ναταλία Γερμανού.

{https://www.instagram.com/p/Dc1BQRHgi0n/?hl=el&img_index=1}

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Η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα Σαββατοκύριακά μας γίνονται ξανά… καλύτερα!

Η Ναταλία Γερμανού και η παρέα του «Καλύτερα δε γίνεται» έρχονται στον Alpha για ακόμα περισσότερα χαμόγελα, συζητήσεις, νέα και όλα όσα αξίζει να μοιραζόμαστε!

{https://www.youtube.com/watch?v=MDkEXCU-XiQ}

«Καλύτερα δε γίνεται» - Έρχεται στον Alpha!».