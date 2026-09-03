Το σχόλιο του Λάκη Λαζόπουλου για την μετακίνηση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου από την ΕΡΤ στο ΣΚΑΙ.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» του ΣΚΑΙ, βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος για να συναντήσει τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και να τους παραχωρήσει μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Οι δύο παρουσιαστές υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά στο πλατό τον Λάκη Λαζόπουλο, με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου να μη μπορεί να κρύψει τη χαρά της για την παρουσία του σημερινού τους καλεσμένου:

«Τώρα δεν ξέρω… Δεν μπορώ να σταματήσω να χαμογελάω από τη χαρά μου. Δεν μπορώ να το κρατήσω…».

Με αφορμή την δήλωση της παρουσιάστριας, ο Λάκης Λαζόπουλος πρόσθεσε το δικό του σχόλιο σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε καιρό… Όχι καιρό, δεν ήρθα ποτέ εγώ στην ΕΡΤ. Γιατί η πόρτα της ΕΡΤ, ξέρετε, είναι κλειστή για εμένα! Ευτυχώς που μετακινηθήκατε για να μπορούμε να βρεθούμε».

«Να ξέρεις ότι προσπαθήσαμε», πρόσθεσε ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τον καλεσμένο του να απαντά:

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«Το ξέρω ότι προσπαθήσατε, αλλά η πόρτα της ΕΡΤ είναι πάντα κλειστή για εμένα. Πάντα!».

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«Αλλάζουν τα πράγματα», σχολίασε ο παρουσιαστής με τον Λάκη Λαζόπουλο να καταλήγει:

«Δεν αλλάζουν! Και να αλλάξουν, μπαίνουν άλλοι που επίσης κρατάνε κλειστή την πόρτα γιατί έχουν μάθει όλοι να κρατάνε κλειστή την πόστα εκεί που χρειάζεται. Αυτό λέω, ευτυχώς που μετακινηθήκατε και μπορούμε…».

Λάκης Λαζόπουλος: «Ήμουν ένα αόρατο παιδί»

Στη συνέχεια, ο Λάκης Λαζόπουλος, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους δύο οικοδεσπότες του.

Ο ίδιος, απάντησε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις των δύο παρουσιαστών, με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, να τον ταξιδεύει σε πιο νεαρές ηλικίες.

Με αφορμή αυτό, ο Λαζόπουλος, μίλησε για την προσωπικότητά του και ορισμένα του χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, ο χαρακτήρας του ήταν πολύ διαφορετικός σε σχέση με το τώρα, ενώ χαρακτήρισε τον εαυτό του «αόρατο παιδί»:

«Καμία σχέση με αυτό που είμαι τώρα. Αόρατο παιδί. Μ’ άρεσε να είμαι αόρατος. Στην προηγούμενη ζωή ήμουν κάμερα. Μ’ άρεσε να παρακολουθώ, να βλέπω τι κάνουν. Τις κινήσεις. Μ’ άρεσε να μην καταλαβαίνουν ότι παρακολουθώ, αλλά μετά μπορούσα να σου τα περιγράψω ακριβώς… Δεν νομίζω ότι ήμουν εγωμανής. Τον εγωισμό τον θεωρώ τρομερό ελάττωμα, όχι κινητήριο δύναμη. Τον εγωισμό τον θεωρώ το ‘σκαμπό’ που χρειάζεται ένας κοντός για να διακριθεί».

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