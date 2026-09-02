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Η τρυφερή ανάρτηση.

Με τον πιο όμορφο και τρυφερό τρόπο αποχαιρέτησε η Ελίζαμπεθ Ελέτσι το φετινό καλοκαίρι, καθώς στην αγκαλιά της κρατάει πλέον τον γιο της.

Η δημοσιογράφος, με αφορμή τον ερχομό του Σεπτεμβρίου, επέλεξε να κάνει μία ξεχωριστή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μέσω της οποίας μοιράστηκε ορισμένα τρυφερά στιγμιότυπα.

Η ίδια, πόζαρε κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της.

Στη συνοδευτική λεζάντα επέλεξε να εκφράσει μερικά από τα συναισθήματά της δηλώνοντας ότι φέτος κατάφερε να γνωρίσει τη ζωή της αλλιώς: «Γεια σου Αύγουστε…

Σε αποχαιρετώ με γεμάτη καρδιά, με χαμόγελα, αγκαλιές και στιγμές που θα κρατήσω για πάντα

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Ήσουν διαφορετικός, πιο όμορφος… γιατί μέσα σου γνώρισα τη ζωή αλλιώς.

Κι έτσι, με την καρδιά γεμάτη όμορφες αναμνήσεις, λέω… καλώς ήρθες Σεπτέμβρη!».

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Στις 31 Ιουλίου, η Ελίζαμπεθ Ελέτσι, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση μέσω της οποίας ανακοίνωνε τον πρόωρο ερχομό του γιου της.

Όπως είπε, ο μικρός γεννήθηκε στις 26 Μαΐου, οπότε και χρειάστηκε να παραμείνει για δύο μήνες στη θερμοκοιτίδα.

Η ίδια, με συγκίνηση χαρακτήρισε τον γιο της «θαύμα», ενώ έδειχνε άκρως ενθουσιασμένη με τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

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