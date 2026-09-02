Η ηθοποιός αποχαιρετά το καλοκαίρι με πόζες που εντυπωσιάζουν.

Μπικίνι, καπέλα, ήλιος και θάλασσα. Οι τέσσερις λέξεις που περιγράφουν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού για την Κλέλια Ανδριολάτου.

Η ηθοποιός, το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μία σειρά απο φωτογραφίες, δίνοντας μία μικρή γεύση στους ακόλουθούς της από τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού της.

Παρότι ο Σεπτέμβριο έχει κάνει την εμφάνισή του, η ίδια φαίνεται πως συνεχίζει να απολαμβάνει τις βουτιές της, τον ήλιο και τις στιγμές δίπλα στη θάλασσα.

Οι νέες της φωτογραφίες «κλέβουν» τις εντυπώσεις, καθώς η Κλέλια Ανδριολάτου, ποζάρει με λεοπάρ μπικίνι και απαθανατίζει ορισμένα από τα τοπία που απολαμβάνει λίγο πριν το φθινόπωρο.

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Στην πρώτη εικόνα, ποζάρει φορώντας το λεοπάρ μπικίνι της, κρατώντας το στιγμιότυπο ασπρόμαυρο που αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Σε άλλη φωτογραφία, απαθανατίζει το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε ακόμη ένα στιγμιότυπο απαθανατίζει με zoom τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.