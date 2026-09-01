Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Μπεκατώρου.

Με πόζες από την παραλία και φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, θέλησε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς της φίλους «καλό μήνα» η Μαρία Μπεκατώρου.

Η γνωστή παρουσιάστρια συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της στιγμές, παρά το γεγονός ότι έφτασε ο Σεπτέμβρης, και θέλησε να μοιραστεί με τους followers της ορισμένα στιγμιότυπα από τη νέα της εξόρμηση στην παραλία.

Στην ανάρτηση που έκανε το μεσημέρι της Τρίτης 1η Σεπτεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Μαρία Μπεκατώρου, ποζάρει ανάμεσα από τα βράχια, δίπλα στη θάλασσα, φορώντας το μαγιό της.

Το χαμόγελό της και η διάθεσή της, δείχνουν πως απολαμβάνει τις τελευταίες στιγμές του καλοκαιριού λίγο πριν επιστρέψει στα γνώριμα επαγγελματικά της καθήκοντα.

Η θάλασσα και το φυσικό τοπίο κυριαρχούν στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, επιλέγοντας να υποδεχθεί τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου με τον δικό της τρόπο.

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Παράλληλα, μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της, χαρίζει τις ευχές της για το νέο μήνα, στέλνοντας ταυτόχρονα το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας:

«Καλό μήνα παιδιά! Με δύναμη, ενέργεια και αίσθημα ανεμελιάς και ελευθερίας από το καλοκαίρι …Ωραίος μήνας και ο Σεπτέμβρης… Άλλωστε αναμνήσεις φτιάχνουν όλοι οι μήνες.. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να νιώσουμε τα 'ωραία' που μας περιμένουν».

{https://www.instagram.com/p/DcvjuA_jGW7/?hl=el&img_index=3}