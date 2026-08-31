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Η τρυφερή ανάρτηση της Influencer.

Μία ξεχωριστή ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ευτυχίας.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή Influencer, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της στις Μαλδίβες.

Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε απαθανατίζεται, με φόντο το εντυπωσιακό τοπίο, να ποζάρει στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

«I’m glad you came», δηλαδή «Χαίρομαι που ήρθες», πρόσθεσε η Ιωάννα Τούνη στην λεζάντα της ανάρτησής της «κλειδώνοντας» την ανάμνηση.

Στην ίδια δημοσίευση, θέλησε να μοιραστεί και ορισμένες στιγμές του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον γιο της, Πάρη.

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Οι δυο τους, φαίνεται να απολαμβάνουν τη στιγμή, ενώ ο Πάρης χαμογελάει πλατιά στον φακό της κάμερας.

{https://www.instagram.com/p/DctRv-siEma/?hl=el&img_index=1}

Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τα γενέθλιά της τον Αύγουστο, ταξίδεψε στις Μαλδίβες με φίλους της, τον σύντροφό της και τον γιο της, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η γνωστή Influencer, έκανε μία ακόμη ανάρτηση, η οποία φαίνεται να είναι αφιερωμένη στον μικρό Πάρη: «Το χαμόγελο αυτό, που κάνει όλα τα προβλήματα να εξαφανίζονται», έγραφε στο συνοδευτικό κείμενο.

{https://www.instagram.com/p/DcrCgfMiH9n/?hl=el&img_index=1}