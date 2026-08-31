Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη μας συστήνει τη Μαργαρίτα Ελευθερίου στο «Για Σένα».

Στο «Για σένα», το νέο μεγάλο ερωτικό δράμα του Alpha, κάθε χαρακτήρας κουβαλά τη δική του ιστορία. Η Μελίνα Ελευθερίου επιθυμεί μια ζωή διαφορετική από αυτή που έχει γνωρίσει

Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη υποδύεται τη Μαργαρίτα , ένα χαρακτήρα που δεν συμβιβάζεται εύκολα. Ονειρεύεται περισσότερα, θέλει να ξεφύγει από όσα θεωρεί δεδομένα και αναζητά μια ζωή που να της αποδεικνύει πως αξίζει κάτι καλύτερο.

Μόνο που, όταν κυνηγάς τόσο πολύ αυτό που θέλεις, δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνεις ποιος σε οδηγεί προς το όνειρο και ποιος προς το λάθος.

Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη μας συστήνει τη Μαργαρίτα Ελευθερίου στο «Για Σένα»

Η Μαργαρίτα ονειρεύεται περισσότερα. Θέλει να ξεφύγει από τη ζωή που γνώρισε και πιστεύει πως κάπου εκεί έξω την περιμένει ο κόσμος που της αξίζει.

Γνωρίστε τη Μαργαρίτα Ελευθερίου. Η Αλεξάνδρα Κολαΐτη συστήνεται ως η πιο ονειροπόλα -και ίσως η πιο απρόβλεπτη- ηρωΐδα του «Για Σένα».

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«Είμαι η μικρή αδελφή της Μελίνας. Και κυνηγάω μια καλύτερη ζωή. Ιδανικά θα ήθελα να μένω σε βίλα με πισίνα».

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Για σένα

Ένας άντρας που έχει πάψει να πιστεύει στην αγάπη. Μια γυναίκα που αρνείται να πάψει να πιστεύει σε αυτήν.

Όταν μια αλήθεια γκρεμίζει τη ζωή του Φίλιππου (Κίμων Κουρής), η συνάντησή του με τη Μελίνα (Ειρήνη Αγγελοπούλου) θα ανοίξει έναν δρόμο που κανείς από τους δύο δεν είχε φανταστεί.

Ανάμεσα σε μυστικά, οικογενειακές συγκρούσεις και επιλογές που δοκιμάζουν τις σχέσεις τους, ένας έρωτας γεννιέται και γίνεται η αφετηρία μιας ιστορίας που θα ενώσει ανθρώπους, ζωές και διαφορετικούς κόσμους.