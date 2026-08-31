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Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (31/08) ένας άνδρας, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή του Κουρτεσίου Ηλείας.

Το περιστατικό συνέβη σε αγροτικό δρόμο, όταν περίοικοι είδαν ένα αυτοκίνητο αναποδογυρισμένο μέσα στο κανάλι και ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στην ανάσυρση του άτυχου άνδρα. Στη συνέχεια ασθενοφόρο παρέλαβε τον άνδρα, του οποίου ο θάνατος είχε διαπιστωθεί και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Όπως μεταδίδει το ilialive, πρόκειται για αλλοδαπό εργάτη γης, ο οποίος ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

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Η προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος είναι σε εξέλιξη.