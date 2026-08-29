Η σπάνια λοίμωξη που αποκάλυψαν οι εξετάσεις.

Ένα τροχαίο ατύχημα με ένα ελάφι ήταν μόνο η αρχή για την περιπέτεια της υγείας ενός 39χρονου άνδρα στη Γερμανία.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο πρόσωπο όταν το ζώο, αφού είχε προηγουμένως χτυπηθεί από άλλο διερχόμενο όχημα, εκτινάχθηκε πάνω στο αυτοκίνητό του και πέρασε μέσα από το παρμπρίζ.

Οι τραυματισμοί του άνδρα προκλήθηκαν τόσο από τα θραύσματα του παρμπρίζ όσο και από την πρόσκρουση του σώματος του ζώου. Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα δεν φάνηκε αμέσως.

Σύμφωνα με την ιατρική έκθεση που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Infectious Diseases, τα ανοιχτά τραύματα του άνδρα ήρθαν σε επαφή με αίμα και σωματικά υγρά του ελαφιού, μεταξύ άλλων από τα εσωτερικά του όργανα, καθώς και με χώμα.

Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα

Περίπου μία εβδομάδα μετά το τροχαίο, ο 39χρονος εμφάνισε συμπτώματα που έμοιαζαν με πυρετό. Παράλληλα, εμφανίστηκε μια δερματική βλάβη κοντά στο αριστερό του μάτι, ενώ άρχισε να παρουσιάζει έντονο πρήξιμο στον λαιμό, κάτω από τη γνάθο.

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Τις επόμενες ημέρες, οι εξετάσεις έδειξαν φλεγμονή στους λεμφαδένες του λαιμού και παρά τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, η κατάσταση δεν βελτιώθηκε και το οίδημα συνέχισε να εξελίσσεται.

Έναν μήνα μετά το ατύχημα, οι απεικονιστικές εξετάσεις αποκάλυψαν πολλαπλά αποστήματα στην αριστερή πλευρά του προσώπου του και οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν σε χειρουργική διάνοιξη παροχέτευσης των αποστημάτων.

Και η ανάλυση του υγρού από τα αποστήματα έδωσε τελικά την απάντηση.

Οι εξετάσεις εντόπισαν το βακτήριο Francisella tularensis, το οποίο προκαλεί την τουλαραιμία, μια σπάνια λοιμώδη νόσο που είναι γνωστή και ως «πυρετός των κουνελιών».

Οι γιατροί εκτίμησαν ότι το ελάφι πιθανότατα ήταν ήδη μολυσμένο και ότι το βακτήριο μεταδόθηκε στον άνδρα κατά την επαφή των τραυμάτων του με το αίμα και τους ιστούς του ζώου.

Η αρχική αντιβιοτική θεραπεία δεν ήταν αποτελεσματική, όμως μετά την ταυτοποίηση του μικροοργανισμού οι γιατροί χορήγησαν σιπροφλοξασίνη.

Η ανταπόκριση ήταν γρήγορη και η κατάσταση της υγείας του άνδρα βελτιώθηκε αισθητά.

Τρεις μήνες μετά το ατύχημα, τα αποστήματα είχαν υποχωρήσει σημαντικά και ο ασθενής ήταν σε μεγάλο βαθμό καλά, αν και εξακολουθούσε να αισθάνεται ένα ήπιο τράβηγμα στην περιοχή του προσώπου.

Μια σπάνια αλλά δυνητικά σοβαρή λοίμωξη

Η τουλαραιμία θεωρείται σχετικά σπάνια λοίμωξη, όμως μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποβεί θανατηφόρα.

Η νόσος μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο με διαφορετικούς τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα.

Το περιστατικό στη Γερμανία αναδεικνύει έναν ιδιαίτερα ασυνήθιστο τρόπο μετάδοσης, έναν τραυματισμό από τροχαίο στον οποίο το αίμα και οι ιστοί ενός μολυσμένου άγριου ζώου ήρθαν σε άμεση επαφή με ανοιχτές πληγές ενός ανθρώπου.

Στις ΗΠΑ οι λοιμώξεις από F. tularensis έχουν παρουσιάσει αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο και παρά την αύξηση, η τουλαραιμία εξακολουθεί να είναι σπάνια, με λιγότερα από 2.500 καταγεγραμμένα περιστατικά την περίοδο 2011-2022.

Λόγω των πιθανών κινδύνων που ενέχει για την ανθρώπινη υγεία και συγκεκριμένα για χρήση στη βιοτρομοκρατία το βακτήριο παρακολουθείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως παράγοντας/τοξίνη Κατηγορίας 1 και έχει μελετηθεί εδώ και καιρό για τις στρατιωτικές του δυνατότητες ως βιολογικό όπλο.

Πηγαίνοντας ακόμη πιο πίσω στην ιστορία, έχει υποστηριχθεί ότι η σκόπιμη εξάπλωση της τουλαραιμίας στη σημερινή Τουρκία πριν από περίπου 3.300 χρόνια αποτέλεσε την πρώτη χρήση βιολογικού όπλου στην ανθρώπινη ιστορία, αν και υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που να επαληθεύουν αυτή την υπόθεση.

Το συγκεκριμένο πρόσφατο περιστατικό υπενθυμίζει ωστόσο ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ένα τροχαίο με άγριο ζώο μπορεί να κρύβει κινδύνους που δεν είναι άμεσα ορατοί.

Εν προκειμένω η έγκαιρη αναγνώριση της λοίμωξης και η κατάλληλη αντιβιοτική θεραπεία αποδείχθηκαν καθοριστικές για την ανάρρωση του ασθενούς.