Ο Σάκης Κατσούλης αποχαιρέτησε τον θείο του. Το συγκινητικό μήνυμα.

Δύσκολες ώρες περνάει ο Σάκης Κατσούλης, καθώς έφυγε από τη ζωή ξαφνικά ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, ο θείος του.

Ο πρώην παίκτης του Survivor, το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον θείο του, προχωρώντας σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Κατσούλης δηοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μία κοινή του φωτογραφία και πάνω σε αυτή πρόσθεσε λόγια αγάπης και βαθιά συγκίνησης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια για τέτοιες στιγμές… Σήμερα αποχαιρετώ έναν άνθρωπο που είχε πάντα μία πολύ ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου… Τον θείο μου, τον άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί με την καλοσύνη, την παιδεία, το χαμόγελο και την μοναδική του ψυχή.

Πονάει τόσο πολύ που έφυγε τόσο ξαφνικά και τόσο νωρίς.

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Θα σε θυμάμαι πάντα όπως σε έζησα: έναν υπέροχο άνθρωπο, έναν μοναδικό πατέρα, αδελφό και θείο.

Καλό σου ταξίδι, θείε μου. Θα μου λείψεις περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις».