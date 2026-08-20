Η ανάρτηση του παρουσιαστή για την απώλεια της μητέρας του.

Πριν από μερικούς μήνες ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε τη μητέρα του βιώνοντας μία σημαντική απώλεια στη ζωή του.

Τότε, ο παρουσιαστής είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για εκείνη, σημειώνοντας το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία της στη ζωή και στην καθημερινότητά του.

Σήμερα, Πέμπτη 20 Αυγούστου, λίγους μήνες από την απώλειά της, ο ίδιος προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media προκαλώντας συγκίνηση με τα λόγια του αλλά και το βίντεο που δημοσίευσε.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέλεξε να μοιραστεί ένα σύντομο βίντεο από κινούμενα σχέδια που παρουσιάζει την αγάπη μεταξύ μητέρας και γιου και το γρήγορο πέρασμα του χρόνου από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή.

Παράλληλα, παρακινεί τους διαδικτυακούς του φίλους έτσι ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στους γονείς τους: «Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανακούσω… Η Μητέρα μου έφυγε από την ζωή πριν λίγους μήνες… Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και όταν ανοίξω την Πόρτα θα την αντικρίσω… Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα την Μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο η πολύ και να πάτε να την δείτε… και να της κάνετε μία τεράστια αγκαλιά… Και τον Μπαμπά σας… Μια μέρα, έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι… δεν θα ξαναχτυπήσει…».

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