Η φωτογραφία που «έκλεψε» τις εντυπώσεις.

Ένα κοινό στιγμιότυπο του Λάκη Λαζόπουλου και του Πάνου Βλάχου κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου, καθώς οι δύο άνδρες ποζάρουν στον φακό με… αλλαγμένη σωματοδομή.

Συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος, χρησιμοποιώντας το χιούμορ του, δημοσίευσε μία φωτογραφία τους από την παραλία, με τον ίδιο να εμφανίζεται με κοιλιακούς και τον Πάνο Βλάχο με διαφορετική – σε σχέση με τη δική του – σωματοδομή.

Η φωτογραφία επεξεργάστηκε έτσι ώστε οι δύο άνδρες να «αλλάξουν» σώματα μεταξύ τους, κερδίζοντας πολύ γρήγορα χιλιάδες likes και θετικές αντιδράσεις στα social media.

{https://www.instagram.com/p/DcQPs1IseVA/?hl=el}

Στην ανάρτηση που έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος το μεσημέρι της Πέμπτης 20 Αυγούστου, ευχαρίστησε τον ηθοποιό και ερμηνευτή για τη βοήθειά του να αποκτήσει κοιλιακούς, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του για τους επόμενους σταθμούς της περιοδείας του:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Πάνο μου , σε ευχαριστώ που μέσα σε 3 μέρες έκανες αυτό το θαύμα πάνω μου. Η μέθοδος σου , η «ταχεία σωματική επέμβαση» απέδωσε τα μέγιστα. Εγώ το μόνο που μπορούσα να κάνω είναι να σε πάω στα καλά εστιατόρια της Πάρου αλλά ξέρω στους επόμενους 2 σταθμούς της περιοδείας σου θα επανακάμψεις από το προσωρινό λίπος!

Να σκίσεις στο υπόλοιπο της περιοδείας σου!!!!

Και Πάνο δεν μου χρωστάς έναν Αύγουστο!

Έκανες με το θαύμα των κοιλιακών εξόφληση χρέους! Η φωτογραφία είναι στο Δεσποτικό της Αντιπαρου».