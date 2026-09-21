Για περισσότερες από 2 ώρες κατέθετε στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατέθεσε ο 62χρονος υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός στον οποίο έστειλε η Ιωάννα Γάκα τη φωτογραφία του καλλιτέχνη, την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

Ο Νάσος Κομιανός ο οποίος παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή περίπου 2,5 ώρες, κλήθηκε να απαντήσει για ποιο λόγο χρειάστηκε να του στείλει τη συγκεκριμένη φωτογραφία η προφυλακισμένη γιατρός και να δώσει εξηγήσεις για τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε μαζί της, τις κρίσιμες ώρες.

«Ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε, σταματήστε τον διασυρμό μου», είπε φανερά εκνευρισμένος στους δημοσιογράφος ο 62χρονος υπνοθεραπευτής μετά το τέλος της κατάθεσής του. «Ήρθα να συμβάλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», συμπλήρωσε ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφων απάντησε πως μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζωνάκη δυο ημέρες πριν από το θάνατό του.

Ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας δήλωσε ότι η ανάκριση είναι μυστική και πρόσθεσε: «Ο κ.Κομιανός βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας, ήρθε αυτοβούλως και συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας».