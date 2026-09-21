Ο υπνοθεραπευτής έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015. Στο επίκεντρο φωτογραφία του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 10:00 ο υπνοθεραπευτής ο οποίος καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπνοθεραπευτής προσήλθε στα δικαστήρια συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, Γιάννη Γλύκα.

Στο επίκεντρο της κατάθεσής του αναμένεται να βρεθεί, μεταξύ άλλων, μία φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία φέρεται να είχε λάβει από την κατηγορούμενη γιατρό. Στη συγκεκριμένη εικόνα ο τραγουδιστής εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ιατρικό κρεβάτι, με κλειστά τα μάτια, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Οι Αρχές αναμένεται να ζητήσουν από τον υπνοθεραπευτή να εξηγήσει για ποιον λόγο έλαβε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, αλλά και να διευκρινίσει ποια ήταν η σχέση του με την κατηγορούμενη γιατρό. Παράλληλα, αναμένεται να ερωτηθεί σχετικά με το κατά πόσο γνώριζε τις ιατρικές πρακτικές που εφαρμόζονταν στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Ο ίδιος έχει υποστηρίξει δημοσίως ότι, κατά την εκτίμησή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή όταν τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο.

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Ο υπνοθεραπευτής έχει επίσης δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015, ενώ έχει αρνηθεί ότι ήταν ο ίδιος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

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Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες και οι εργαζόμενοι του ιατρείου

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται και φαίνεται να διευρύνεται μετά την εξέταση των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που εξετάζονται, στο μικροσκόπιο έχει μπει και ένα ευρύτερο δίκτυο γιατρών, οι οποίοι φέρεται να συνεργάζονταν ή να είχαν επαφές μεταξύ τους, προχωρώντας σε γνωματεύσεις και παραπομπές ασθενών.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τις καταθέσεις τεσσάρων εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς, οι οποίες φέρεται να επιβεβαιώνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στον συγκεκριμένο χώρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κατά την προανάκριση προέκυψαν διαφορές στις περιγραφές τους, κυρίως σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο και την αλληλουχία των γεγονότων που ακολούθησαν.

Ο ασθενής που φέρεται να βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχει και η μαρτυρία ενός ακόμη ασθενούς του 58χρονου γιατρού. Ο συγκεκριμένος άνδρας υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο ιατρείο την επίμαχη χρονική στιγμή, σε διπλανό δωμάτιο από εκείνο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί, σύμφωνα με την υπεράσπιση του γιατρού, στοιχείο που μπορεί να ενισχύσει τον ισχυρισμό ότι ο ίδιος ήταν απασχολημένος με άλλον ασθενή και δεν είχε εικόνα για όσα συνέβαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής.

Την ίδια στιγμή, υπό εξέταση βρίσκεται και το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε αναφερθεί κατά το αρχικό στάδιο της προανάκρισης και φέρεται να προστέθηκε μεταγενέστερα στη δικογραφία.

Εξετάζεται και ο ρόλος γνωστής τραγουδίστριας

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, και ο ρόλος γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να είχε μεσολαβήσει για τη γνωριμία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή και, ενδεχομένως, με την 56χρονη γιατρό.

Η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να κληθεί από τις Αρχές προκειμένου να δώσει πληροφορίες για τις γνωριμίες, τις επαφές και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής ήρθε σε επαφή με τα συγκεκριμένα πρόσωπα.