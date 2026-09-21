«Το αν θα είμαι υποψήφιος θα το μάθετε όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Άρειου Πάγου», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης σε βίντεο που ανέβασε στο κανάλι του, στο Youtube.

Με βίντεο διάρκειας 3 λεπτών και 42 δευτερολέπτων, ο Ηλίας Κασιδιάρης ανακοίνωσε το νέο του κόμμα, με την ονομασία «Συμμαχία Ελλήνων», το οποίο όπως υποστήριξε, ιδρύθηκε το 2025 και το καταστατικό του έχει ήδη κατατεθεί στον Άρειο Πάγο.

«Διαθέτει ήδη ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο», τόνισε ακόμα και υπογράμμισε πως «δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις εκλογές».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο της δικής του υποψηφιότητας, ο καταδικασμένος για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, είπε: «Το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη φόρμουλα καθόδου στις εθνικές εκλογές αυτό θα το μάθετε όταν κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Άρειου Πάγου».

Στη σελίδα του κόμματος αναφέρεται ότι συμμετέχουν οι βουλευτές: Γιάννης Δημητροκάλλης, Διονύσης Βαλτογιάννης και Γιώργος Μανούσος. Αμφότεροι είχαν εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες.

{https://www.youtube.com/watch?v=KMgDpo6dgGs}