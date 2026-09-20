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Oι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν θέσει περιορισμούς που αφορούν είτε το ωράριο λειτουργίας των γκισέ είτε τα ελάχιστα ποσά συναλλαγής.

Σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διενέργειας των φυσικών συναλλαγών φέρνουν οι τράπεζες στα καταστήματα, καθώς η πλειονότητα των συστημικών ιδρυμάτων εφαρμόζει πλέον συγκεκριμένα φίλτρα πρόσβασης στα ταμεία.

Αν και κάθε πιστωτικό ίδρυμα ακολουθεί τη δική του πολιτική, η γενικότερη τάση αποσκοπεί στη μεταφορά του μεγαλύτερου όγκου των καθημερινών εργασιών στα εναλλακτικά ψηφιακά δίκτυα και στα μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ και ΚΑΣ), τα οποία παρέχουν άμεση εξυπηρέτηση εντός και εκτός των καταστημάτων.

Τι ισχύει σήμερα στους τέσσερις συστημικούς ομίλους

Αυτή τη στιγμή, οι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες έχουν εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν είτε το εύρος των ωρών που παρέχονται ταμειακές υπηρεσίες είτε τα ελάχιστα ποσά συναλλαγής.

Alpha Bank

Η εξυπηρέτηση με μετρητά στο γκισέ περιορίζεται στο διάστημα 08:00 με 11:00 το πρωί.

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Παρότι τα καταστήματα παραμένουν ανοιχτά έως τις 14:00, μετά τις 11:00 οι καταθέσεις και οι αναλήψεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω των ΑΤΜ ή των Κέντρων Αυτόματων Συναλλαγών (ΚΑΣ).

Δεν εφαρμόζεται κάποιο πλαφόν στο ύψος του ποσού.

Eurobank

Το ταμείο για συναλλαγές με μετρητά λειτουργεί σε δύο ζώνες: 08:00–10:00 το πρωί και 13:00–14:00 το μεσημέρι.

Κατά τη θερινή περίοδο (από 2 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου), σε καταστήματα τουριστικών περιοχών το μεσημεριανό παράθυρο διευρύνεται σε 12:00–14:00.

Δεν υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί στις συναλλαγές.

Εθνική Τράπεζα

Διατηρεί το ταμείο ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου, αλλά θέτει κατώτατα χρηματικά όρια.

Στο γκισέ εκτελούνται μόνο:

Αναλήψεις μετρητών: από 900 ευρώ και άνω

Καταθέσεις μετρητών: από 2.000 ευρώ και άνω

Πληρωμές λογαριασμών: από 2.000 ευρώ και άνω

Μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ λογαριασμών της ίδιας τράπεζας: από 900 ευρώ και άνω

Για οποιοδήποτε μικρότερο ποσό, η εξυπηρέτηση γίνεται υποχρεωτικά μέσω των μηχανημάτων ΑΤΜ/ΚΑΣ.

Τράπεζα Πειραιώς

Αποτελεί τη μόνη εξαίρεση στο συστημικό τοπίο, καθώς δεν επιβάλλει χρονικούς ή χρηματικούς περιορισμούς.

Τα ταμεία της λειτουργούν αδιάλειπτα από τις 10:00 έως τις 14:00 για όλες τις συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού.