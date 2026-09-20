«Ζεις και μαθαίνεις»: Υπάρχει λόγος που αυτή η φράση είναι τόσο δημοφιλής. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο μεγαλύτερη προοπτική αποκτάς. Κοιτάζοντας πίσω στον δρόμο που σε έφερε έως εδώ, ελπίζεις να έχεις αποκομίσει λίγη περισσότερη σοφία.

Ένας χρήστης του Reddit με το όνομα lazyminions ρώτησε πρόσφατα: «Άνθρωποι στα 30 και τα 40 σας, αν μπορούσατε να γυρίσετε τον χρόνο πίσω και να διορθώσετε ΜΟΝΟ ΕΝΑ λάθος στη ζωή σας, τι θα αλλάζατε;»

Παρόλο που δεν διαθέτουμε (ακόμα!) μηχανές του χρόνου, το να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων είναι ανεκτίμητο. Αν ακούσουμε τη σοφία των μεγαλύτερων (εντάξει, ας μην αποκαλέσουμε «ηλικιωμένους» όσους διανύουν τα 30 και τα 40 τους!), ίσως αποφύγουμε τις ίδιες παγίδες.

Ορίστε τι μοιράστηκαν οι χρήστες:

1. «Μετανιώνω που έμεινα με τον λάθος άνθρωπο. Μακάρι να είχαμε κοιμηθεί μαζί μόνο μία φορά, να έμενα έγκυος στην κόρη μου (κατά λάθος) και μετά να τη μεγάλωνα χωρίς αυτόν πουθενά στη ζωή μας, γιατί ο τύπος αποδείχθηκε εντελώς απαράδεκτος.» — u/the-so_what-factor

2. «Μην σπαταλάτε τον χρόνο σας στο αλκοόλ. Με έβγαλε απο τη διαδρομή μου και παρόλο που μπήκα ξανά σε τροχιά στα 30 μου, ήμουν ακόμα υπερβολικά ανώριμος. Έπρεπε να καλύψω πολύ χαμένο έδαφος.» — u/McSwearWolf

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3. «Μετανιώνω που επαναπαύθηκα και δεν δοκίμασα ποτέ νέα πράγματα. Ξέρω την αξία μου και έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση από ό,τι στο σχολείο, αλλά μακάρι να είχα αλλάξει τη νοοτροπία μου και να είχα πιέσει τον εαυτό μου να συνεχίσει να βελτιώνεται.» — u/yaya_dee

4. «Απάτησα μια πρώην σχέση μου και δεν ξέρω καν γιατί το έκανα. Θα το έπαιρνα πίσω αμέσως αν μπορούσα.» — u/4NotMy2Real0Account

5. «Σταματήστε την αυτοαπομόνωση. Ήμουν εξαιρετικά στρεσαρισμένος μετά το πανεπιστήμιο. Δεν είχα καθόλου χρήματα ή ενέργεια για κοινωνικές επαφές και ένιωθα ντροπή συγκρίνοντας τον εαυτό μου με τους φίλους μου. Αφήστε τους ανθρώπους να σταθούν δίπλα σας.» — u/inquisitive-squirrel

6. «Είμαι 36 ετών και μου πήρε μέχρι τα 30 μου για να καταλάβω πραγματικά τις αρνητικές επιπτώσεις του καταναλωτισμού μου. Καλύτερα αργά παρά ποτέ, αλλά ανατριχιάζω όταν σκέφτομαι πόσα ξόδεψα σε άχρηστα πράγματα με τα χρόνια. Ένα ακριβό μάθημα.» — u/kellyoohh & u/Writing_my_words

7. «Δεν θα πήγαινα ποτέ για σολάριουμ. Πήγαινα κάθε μέρα. Είναι περίεργο να σκέφτεσαι ότι αυτό ήταν κάτι φυσιολογικό στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όλες οι φωτογραφίες μου από τον χορό της αποφοίτησης είναι αστείες. Μοιάζω σαν να κυλίστηκα στη λάσπη.» — u/Puzzleheaded-Sir3280

8. «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω και να πω στον νεότερο εαυτό μου να ξεκινήσει νωρίς να επενδύει σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Δεν ξεκίνησα μέχρι τώρα (στα 30) και θα μπορούσα να είχα αποταμιεύσει πολύ περισσότερα χρήματα.» — u/Im-dead95

9. «Μακάρι να είχα ξεκινήσει να γυμνάζομαι τακτικά όταν ήμουν νεότερος. Το κάνω τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα είχα λιγότερα προβλήματα τότε και θα είχα βάλει καλύτερες βάσεις για το μέλλον.» — u/sqwiggy72

10. «Η ζωή μου θα ήταν πολύ καλύτερη αν είχα μεγαλώσει χωρίς θρησκευτικό δογματισμό. Έχασα πολύ χρόνο και χρήμα "υπηρετώντας τον Θεό". Δεν είχα το μυαλό να καταλάβω ότι εκμεταλλεύονταν άνθρωποι που επίσης ισχυρίζονταν ότι υπηρετούν τον Θεό. Μακάρι να είχα φύγει πολύ, πολύ νωρίτερα.» — u/Decent-Box-1859

11. «Θα φρόντιζα τα δόντια μου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.» — u/GroundbreakingBid954

12. «Έχασα επτά χρόνια παρακαλώντας γιατρούς να με βοηθήσουν με τη χρόνια κόπωσή μου, μόνο και μόνο για να μου λένε ότι οφείλεται στο ότι είμαι μια κουρασμένη μητέρα και πρέπει να κοιμάμαι ή να γυμνάζομαι περισσότερο. Τελικά βρήκα μια γυναίκα γιατρό, η οποία με υπέβαλε αμέσως σε μελέτη ύπνου που έδειξε ότι ξυπνάω 24 φορές την ώρα και έχω αναπνευστικά προβλήματα. Ορισμένοι γιατροί δεν παίρνουν σοβαρά τις γυναίκες ασθενείς. Ποτέ ξανά.» — u/Asailors_Thoughts20

13. «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο και να μην οδηγούσα υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλη μου η ζωή χωρίζεται πλέον στο "πριν" και το "μετά".» — u/1Smartchickey1

14. «Το ότι πήγα σε σχολή καλών τεχνών στη Νέα Υόρκη κατέστρεψε τη ζωή μου. Μακάρι να είχα φύγει απλώς από τη χώρα. Δεν θα είχα σπουδάσει τίποτα, αλλά τουλάχιστον δεν θα είχα τόσα φοιτητικά δάνεια να αποπληρώσω.» — u/Bootycutie77

15. «Δεν θα άφηνα την πρώτη μου σύζυγο να με πιέσει να κάνω έναν τεράστιο γάμο που δεν ήθελα. Δεν μετανιώνω για τον γάμο, αλλά εκείνη η δεξίωση ΔΕΝ ήμουν εγώ. Και ήταν ένας κακός οιωνός για τη δυστυχία που ακολούθησε.» — u/SonuvaGunderson

16. «Δεν θα παραιτούμουν από μια καλή δουλειά για να πάω στο πανεπιστήμιο. Θα μπορούσα να είχα κάνει και τα δύο, αλλά δεν το γνώριζα τότε. Μου στέρησε την οικονομική ανεξαρτησία, ενώ οι επιλογές που έκανα για το μέλλον μου θα μπορούσαν να είναι εντελώς διαφορετικές - με την καλή έννοια.» — u/heartofafox09

17. «Το μόνο μου παράπονο στη ζωή ήταν που απέρριψα την πρόταση να παίξω πόλο στο Occidental College. Ήταν το μόνο πράγμα στο οποίο ήμουν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ καλή. Θα είχα πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Ίσως ναι, ίσως όχι. Αλλά το ότι δεν το έμαθα ποτέ είναι κάτι που ακόμα με βασανίζει.» — u/Fit-ishGirlie

18. «Για πολύ καιρό υποτιμούσα τον χρόνο μου και συμβιβαζόμουν με πολύ χαμηλό μισθό. Ανέλαβα τη θέση του executive chef και έμαθα αφού παραιτήθηκα ότι ο προηγούμενος έπαιρνε 40.000 δολάρια περισσότερα τον χρόνο από εμένα. Ήμουν τραγικά υποαμειβόμενος για μια δουλειά με τεράστιο άγχος.» — u/Nadsworth

19. «Θα έπαιρνα πολύ πιο σοβαρά την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων. Άφησα τις σπουδές μου για οκτώ χρόνια και όταν τελικά πήρα το πτυχίο μου, η αγορά εργασίας είχε αλλάξει. Οι άνθρωποι χωρίς προϋπηρεσία σε μια σειρά από τομείς αποκλείονται ουσιαστικά από τις καλές δουλειές μετά από μια ηλικία.» — u/RiverMountain662

20. «Έχασα τόσο χρόνο να ασχολούμαι με το τι πιστεύουν οι άλλοι για όσα έκανα. Δεν σταμάτησα να νοιάζομαι μέχρι τα 28 μου. Τόσος χαμένος χρόνος χωρίς κανέναν λόγο.» — u/SoulTrack

21. «Θα κρατούσα αποστάσεις από τους τοξικούς φίλους του πανεπιστημίου. Το ότι είναι διασκεδαστικοί δεν σημαίνει ότι κάνουν και καλό στη ζωή σου.» — u/lightningbug24

22. «Που χώρισα με τον πρώτο μου σοβαρό δεσμό. Δεν ήμουν έτοιμη για κάτι αληθινό τότε, αλλά μετανιώνω που το πέταξα. Ήταν μια εξαιρετική σχέση με έναν υπέροχο άνθρωπο.» — u/lookupfreeross

23. «Μετανιώνω πραγματικά που ξενυχτούσα και πάρταρα υπερβολικά. Επηρεάζει σοβαρά την υγεία σου χρόνια αργότερα.» — u/BreakfastGirl6

24. «Θέλω να γυρίσω πίσω και να πω στον εαυτό μου να μην εστιάζει αποκλειστικά στην καριέρα. Τα χρήματα δεν είναι το παν. Θα προτιμούσα να είχα κάνει οικογένεια και να δούλευα για να τους κάνω ευτυχισμένους, ακόμα κι αν δυσκολευόμουν οικονομικά.» — u/Cipher_Ninety

25. «Το ιστορικό των σχέσεών μου είναι τραγικό. Αυτό που χρειαζόμουν πραγματικά ήταν ψυχοθεραπεία.» — u/anonymousbabe777

26. «Ειλικρινά δεν θα άλλαζα τίποτα. Έκανα ΠΟΛΛΑ λάθη στα 20 και τα 30 μου, αλλά κάθε λανθασμένη απόφαση με έφερε εκεί που είμαι τώρα. Είμαι εξαιρετικά ευτυχισμένος με τη ζωή μου και τους ανθρώπους που με περιβάλλουν, και δεν θα είχα γνωρίσει κανέναν από αυτούς χωρίς τα λάθη που έκανα.» — u/HereInTheRuin

27. Και τέλος: «Θα γύριζα πίσω και θα αγόραζα ένα σπίτι όταν ήμουν 5 ετών.» — u/PerfectGanache7134

Πηγή: Buzzfeed