Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Θέση για την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη την Κυριακή 20/9 πήρε το ΚΚΕ με ανακοίνωση του.

«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει να αναποδογυρίζει την πραγματικότητα, παρουσιάζοντας τη στήριξη των ενεργειακών ομίλων που θησαυρίζουν ως "στήριξη" των λαϊκών νοικοκυριών, τα οποία για να ζεσταθούν θα πρέπει να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο» αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του:

«Αντί ο κ. Μητσοτάκης να πετάει τη μπάλα στην εξέδρα, με τα περί παρέμβασης στην ΕΕ για την προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, να κάνει το αυτονόητο, να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, να καταργήσει τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το ΚΚΕ».