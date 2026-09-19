Ο 14χρονος είχε μείνει μόνος στο σπίτι για περίπου δύο ώρες.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στη Λάρισα ο θάνατος ενός 14χρονου αγοριού, που εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του, στη συνοικία της Χαραυγής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου, όταν οι οικείοι του ανήλικου τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του σε δωμάτιο της κατοικίας.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, για τον ανήλικο δεν κατέστη δυνατό να γίνει κάτι, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια και την τοπική κοινωνία, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.