Για τον εντοπισμό του 69χρονου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου Γάλλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το πρωί του Σαββάτου, όταν μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει στην περιοχή του Μαδέ, του δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου.

Ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή και πολύ κοντά στο σημείο όπου είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες των αρχών.

Σημαντική ήταν η συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού, αλλά και των επαγγελματιών αλιέων που συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησης. Η σορός του άνδρα ανασύρθηκε από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε στο λιμάνι Λινοπεραμάτων, ενώ στη συνέχεια παρελήφθη από ιδιωτικό όχημα και μεταφέρεται στο ΠΑΓΝΗ. Η επίσημη αναγνώρισή του αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά.

Σύμφωνα με το cretalive, ο άτυχος άνδρας διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και επρόκειτο να αναχωρήσει σήμερα για τη Γαλλία. Ωστόσο, από την προηγούμενη ημέρα είχε σημάνει συναγερμός, καθώς δεν είχε επιστρέψει από το μπάνιο του και οι δικοί του άνθρωποι δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού, το σωστικό σκάφος του Ομίλου Ηρακλείου, δύτες, καθώς και οκτώ επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη από το Ηράκλειο, την Αγία Πελαγία και την Παντάνασσα.

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Παράλληλα, η αναζήτηση επεκτάθηκε και από αέρος, με τη χρήση drones, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τα συνεργεία έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στον θαλάσσιο χώρο γύρω από το Μαδέ και κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος, πραγματοποιώντας έρευνες και στον βυθό. Την ίδια ώρα, στελέχη του Λιμεναρχείου Λινοπεραμάτων κινήθηκαν με οχήματα στις γύρω ακτές, ελέγχοντας την περιοχή.