Οι επιλογές του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» και χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το Σάββατο (19/9) την προετοιμασία του ενόψει της κυριακάτικης (20/9. 19:30) αναμέτρησης με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης για την 5η αγωνιστική της Super League.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την 23 μελή αποστολή στην οποία επέστρεψε κι ο Πέδρο Τσιριβέγια που ξεπέρασε τον τραυματισμό στη γάμπα, που τον κράτησε εκτός για περίπου τρεις εβδομάδες.

Αναλυτικά, την αποστολή του Παναθηναϊκού απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ-Εντίν, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.