Ο Σαλάχ-Εντίν θα αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό με μορφή δανεισμού.

Την απόκτηση του Ανάς Σαλάχ-Εντίν ανακοίνωσε και επίσημα ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Δευτέρας (14/09).

Ο Μαροκινός διεθνής μπακ θα φορέσει τα πράσινα με μορφή μονοετούς δανεισμού. Παναθηναϊκος και Ρόμα έφτασαν σε συμφωνία και ο Σαλάχ-Εντίν έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (12/09). Μάλιστα, βρέθηκε την Κυριακή στο ΟΑΚΑ, παρακολουθώντας την νίκη της νέας του ομάδας απέναντι στον Παναιτωλικό για την 4η αγωνιστική της Super League.

{https://www.instagram.com/p/DdRS0pfsxci/}

Ο Σαλάχ-Εντίν αποτελεί την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και ως σέντερ μπακ. Στο φετινό Μουντιάλ είχε ενεργό ρόλο στην πορεία του Μαρόκου, καθώς ξεκίνησε βασικός στις αναμετρήσεις με τη Βραζιλία, την Ολλανδία, την Αϊτή αλλά και στον προημιτελικό απέναντι στη Γαλλία.

Ο Σαλάχ-Εντίν θα φορέσει την φανέλα με το νούμερο 5 και στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε ότι στόχος του είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DdRdj8ODAMj/}

Η μαροκινή παροικία του Παναθηναϊκού μεγαλώνει, καθώς ο Σαλάχ-Εντίν θα βρει στο Κορωπί τους συμπατριώτες του Αζεντίν Ουναϊ και Ιμράν Λουζά.

{https://www.instagram.com/p/DdRfT01DP2a/}

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον μονοετή δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα.

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2002 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ακαδημία της Άλκμααρ και από εκεί, τρία χρόνια αργότερα μεταπήδησε στα τμήματα υποδομής του Άγιαξ.

Πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του με τον Αίαντα στο ολλανδικό πρωτάθλημα τη σεζόν 2021-22, ενώ τη σεζόν 2022-23 παραχωρήθηκε με δανεισμό στην Τβέντε, όπου άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις. Επέστρεψε στον Άγιαξ, αλλά στα μισά της σεζόν 2023-24 η Τβέντε τον απέκτησε με μεταγραφή. Εκεί διέπρεψε για ενάμιση χρόνο με εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, ωθώντας τη Ρόμα τον Φεβρουάριο του 2025 να δώσει περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ για να τον πάρει στο Ολίμπικο.

{https://www.instagram.com/p/DdRaFpfNEli/}

Τη σεζόν 2025-26 επέστρεψε στην Ολλανδία ως δανεικός, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Αϊντχόφεν, την οποία βοήθησε να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σαλάχ-Εντίν αγωνίστηκε στις μικρές εθνικές της Ολλανδίας, προτού επιλέξει την Εθνική Μαρόκου. Στις 14 Νοεμβρίου 2025 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το Μαρόκο σε αναμέτρηση με τη Μοζαμβίκη. Έπαιξε στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που συμμετείχε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είχε ενεργό ρόλο στην εξαιρετική πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, καθώς αγωνίστηκε στα παιχνίδια με τη Βραζιλία, την Αϊτή, την Ολλανδία αλλά και στον προημιτελικό με τη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε ως βασικός.

Καλωσορίζουμε τον Ανάς στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».