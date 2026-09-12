Μια ακόμη σημαντική κίνηση από τους «πράσινους».

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να λογίζεται ο Μαροκινός Ανάς Σαλάχ Εντίν καθώς οι «πράσινοι» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Ρόμα, όσον και με τον διεθνή με την εθνική Μαρόκου μπακ για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, ο Μαροκινός αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν τα διαδικαστικά, ενώ θα ανακοινωθεί εφόσον υπογράψει το συμβόλαιο του.

Ο Σαλάχ-Εντίν ξεκίνησε την πορεία του στη Γιονγκ Άγιαξ το 2018. Την 1η Αυγούστου 2022 ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το τέλος της σεζόν 2025 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στην Τβέντε για την αγωνιστική περίοδο 2022/23.

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Την 1η Φεβρουαρίου 2024, η Τβέντε τον απέκτησε με κανονική μεταγραφή, υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο έως το 2027.

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Στις 3 Φεβρουαρίου 2025 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Ρόμα. Στις 31 Αυγούστου 2025 επέστρεψε στην Ολλανδία, αυτή τη φορά για την πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν, στην οποία εντάχθηκε με μονοετή δανεισμό και οψιόν αγοράς.