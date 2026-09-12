Το αυτοκίνητο που βρέθηκε, καμένο πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Νιγρίτα Σερρών με την Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης λίγο πιο έξω από τα Νέα Βρασνά.

Καμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε από την Αστυνομία στις Σέρρες και την περιοχή των Νέων Βρασνών.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η Αστυνομία συνδέει σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το όχημα με την υπόθεση της κινηματογρφαικής απόδρασης κρατουμένου που σημειώθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών.

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε, καμένο πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Νιγρίτα Σερρών με την Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης λίγο πιο έξω από τα Νέα Βρασνά. σε ένα χωράφι. Οι δράστες φέρονται να έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο σε αυτό το σημείο στις 6 η ώρα τα ξημερώματα ενώ μισή ώρα αργότερα έφτασε στο σημείο η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Αστυνομία αναζητά τους δράστες και το όχημα διαφυγής τους, οι οποίοι εικάζεται ότι κινήθηκαν προς τα σύνορα προκειμένου αν διαφύγουν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο συγκεκριμένος κακοποιός, 41 ετών από την Αλβανία είναι ένα από τα δυνατά μέλη της αλβανικής μαφίας στο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων. Το 2024 είχε εμπλακεί σε μία υπόθεση πυροβολισμών στην Πυλαία, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας 25χρονος.

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Και το 2025 συνελήφθη, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να έχει στην κατοχή του τέσσερα κιλά χασίς, καθώς και βαρύ οπλισμό.

Από τότε εξέτιε την ποινή του στις φυλακές της Νιγρίτας Σερρών.