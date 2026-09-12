Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών.

Τις έρευνες τους μετά την κινηματογραφική απόδραση του βαρυποινίτη από το νοσοκομείο Σερρών συνεχίζουν οι Αρχές, καθώς εντόπισαν το ένα από τα δύο οχήματα των συνεργών του κι ένα καλάσνικοφ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Thesspost πρόκειται για ένα μαύρο αγροτικό Nissan Navarra, πιθανότατα κλεμμένο, το οποίο εγκατέλειψαν, μετά από εμπλοκή σε τροχαίο.

Έμπειρα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εξερευνήσεων Βορείου Ελλάδος με τη συνδρομή συναδέλφων από το γραφείο Εγκληματικών εξερευνήσεων Σερρών έψαξαν εξονυχιστικά το όχημα και εντόπισαν ένα καλάσνικοφ με σφαίρες και ένα μπιτόνι βενζίνης.

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Ο 41 ετών άνδρας είχε μεταφερθεί στο Νοσοκομείο των Σερρών με μεταγωγικό όχημα της εξωτερικής φρουράς των φυλακών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη μεταγωγή δεν είχε ζητηθεί η συνδρομή της Αστυνομίας. Μαζί με τον Αλβανό δραπέτη βρίσκονταν ακόμα δύο κρατούμενοι, ενώ συνολικά υπήρχαν πέντε συνοδοί. Το μεταγωγικό όχημα στάθμευσε στο προαύλιο του νοσοκομείο κι αρχικά αποβιβάστηκαν ένας από τους κρατούμενους και τρεις συνοδοί, ενώ ο 41 ετών Αλβανός παρέμενε μέσα στο όχημα μαζί με έναν ακόμη κρατούμενο και δύο συνοδούς, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία.

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Τότε, οι δράστες έκαναν την κίνησή τους- τουλάχιστον τρεις ένοπλοι εμφανίστηκαν με δύο οχήματα και, απειλώντας τους συνοδούς, κατάφεραν να απελευθερώσουν τον 41 ετών άνδρα και να εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο με τον οπλισμό βρέθηκε τρακαρισμένο σε χωμάτινο δρόμο που γειτνιάζει με την Περιφερειακή Οδό των Σερρών. Το δεύτερο όχημα που βρέθηκε ολοσχερώς καμένο, εξετάζεται εάν χρησιμοποιήθηκε στην ίδια επιχείρηση.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Αλβανού δραπέτη και των συνεργών του, ενώ έχουν ενημερωθεί και οι υπηρεσίες στα βόρεια σύνορα της χώρας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχειρούν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Ο 41 ετών άνδρας είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο μαζί με δύο ακόμη συμπατριώτες του, 24 και 31 ετών, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 25χρονου, έξω από καντίνα στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Στις έρευνες που ακολούθησαν από αστυνομικούς τη Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχαν εντοπιστεί πάνω από 30 κιλά κάνναβης, ένα καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, φυσίγγια και δέκα πυροκροτητές. Μετά την απολογία τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, τόσο ο 41 ετών Αλβανός όσο και οι δύο ομοεθνείς του είχαν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι.