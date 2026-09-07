Έξι άτομα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα στην Έξω Παναγίτσα Χαλκίδας μετά από καραμπόλα.

Καραμπόλα τριών αυτοκινήτων με έξι τραυματίες σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/09) στην Έξω Παναγίτσα, στη Χαλκίδα. Σύμφωνα με το eviathema.gr, το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο με δύο νεαρά άτομα, το οποίο κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Νέα Αρτάκη, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα σε παρακείμενο τοίχο. Στη συνέχεια, όμως, η πορεία του συνεχίστηκε στο αντίθετο ρεύμα, όπου συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο ακόμη επιβατικά αυτοκίνητα που κινούνταν προς τη Χαλκίδα.

6 ελαφρά τραυματίες από την καραμπόλα

Από τη σφοδρή τριπλή σύγκρουση προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές στα οχήματα, ενώ συνολικά τραυματίστηκαν έξι άτομα, δύο από κάθε αυτοκίνητο. Οι τραυματισμοί ήταν ελαφροί. Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβατών από τα οχήματα, καθώς από τη σύγκρουση υπήρξαν παραμορφώσεις στις λαμαρίνες. Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι έξι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η απαιτούμενη φροντίδα. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα συγκεντρώθηκαν στοιχεία από το σημείο του ατυχήματος.

Την προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, με τις Αρχές να εξετάζουν τα ευρήματα και να λαμβάνουν καταθέσεις, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του πρώτου οχήματος.