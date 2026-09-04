Ανησυχία προκάλεσε η δημοσίευση της Μαρίας Κανελλοπούλου. Η απάντηση που έδωσε στην εκπομπή «Studio στις 3».

Μία ιδιαίτερη ανάρτηση έκανε η Μαρία Κανελλοπούλου πριν από λίγες ημέρες στον προσωπικό λογαριασμό της στο Facebook, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην βουλευτής Αχαΐας έγραψε μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη πρόταση: «Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο…», χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της.

Η ανάρτησή της, προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές και διαδικτυακούς της φίλους.

Λίγο αργότερα, ακολούθησε μία νέα ανάρτηση από τον Βαγγέλη Γέττο, ο οποίος αναφέρει ότι η ηθοποιός βρίσκεται εκτός κινδύνου.

«Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Studio στις 3», αποκαλύφθηκε ότι η ηθοποιός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ύστερα από τροχαίο ατύχημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα η ίδια να τραυματιστεί σοβαρά στην σπονδυλική στήλη, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει.

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