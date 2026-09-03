Νέα «μονομαχία» του Καραλή με τον Ντουπλάντις την Παρασκευή, στον τελικό των Diamond League.

Το δίδυμο γνωστό: Μόντο Ντουπλάντις και Εμμανουήλ Καραλής μπαίνουν σε άλλη μία «μονομαχία»- τη 12η φέτος- την Παρασκευή. Όμως, αυτή τη φορά, οι «όροι» είναι λίγο διαφορετικοί. Γιατί στη συζήτηση για το παγκόσμιο ρεκόρ, έχει μπει πλέον και το όνομα του Έλληνα «χάλκινου» Ολυμπιονίκης του επί κοντώ.

Με τις «μάχες» που έχουν δώσει, ιδιαίτερα στους τελευταίους αγώνες τους, ο Ντουπλάντις και ο Καραλής έχουν στρέψει επάνω τους τα βλέμματα και στις Βρυξέλλες, όπου διεξάγεται την Παρασκευή και το Σάββατο ο τελικός των Diamond League. Το επί κοντώ διεξάγεται την Παρασκευή (21:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ), ενώ λίγο νωρίτερα (19:38) ξεκινά το μήκος, με τον Μίλτο Τεντόγλου.

Μιλώντας μία ημέρα πριν από τη νέα κόντρα τους, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να καταρρίψει αύριο το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Καραλής απάντησε: «Γιατί όχι». Όσο για τον Ντουπλάντις, αναγνώρισε την πίεση που δέχεται από τον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος για μάχη.

Εμμανουήλ Καραλής: Γιατί όχι παγκόσμιο ρεκόρ;

Στις τελευταίες δύο συναντήσεις τους, στη Λωζάνη και τη Ζυρίχη, ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις πρόσφεραν απίστευτο θέαμα, με τα δύο μίτινγκ να μένουν στην ιστορία ως οι καλύτεροι αγώνες επί κοντώ που έχουν γίνει ποτέ.

Στη Λωζάνη, ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,21 μ. και ο Καραλής τα 6,16 μέτρα. Αλλά η πιο συγκλονιστική μάχη έγινε στη Ζυρίχη. Εκεί ο Σουηδός πέρασε τα 6,25 μ., ο Καραλής κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 μ., ενώ στη συνέχεια και οι δύο- για πρώτη φορά- έκαναν προσπάθειες για παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,32 μέτρα.

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Σήμερα, ρώτησαν τον Καραλή εάν οι Βρυξέλλες θα ήταν το τέλειο μέρος για να πετύχει το παγκόσμιο ρεκόρ. «Αν ο καιρός είναι κατάλληλος, εάν ο ένας πιέσει τον άλλον να πηδήξει ψηλά… γιατί όχι;», απάντησε ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Θα διασκεδάσουμε, θα είναι μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη μάχη και ελπίζουμε ότι θα δούμε απίστευτα πράγματα στον τελικό», συμπλήρωσε, ενώ χαμογελώντας ανέφερε ότι του αρέσει να χαλαρώνει με ένα ποτήρι κρασί μετά τον αγώνα, προσθέτοντας: «Ελπίζω να έχω κάτι να γιορτάσω».

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Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Εμμανουήλ Καραλής περιέγραψε ότι ήταν καλές οι προσπάθειές του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, στα 6,32 μ., που έκανε στο Diamond League της Ζυρίχης. «Ξέρω ότι μπορώ να το περάσω μια μέρα», συμπλήρωσε.

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Καραλής: Ωθώ τον Ντουπλάντις να γίνει καλύτερος

Σε άλλο σημείο, έκανε αναφορά στο εκπληκτικό επίπεδο του επί κοντώ αυτή την εποχή. «Με άλμα στα 6 μ., μπορεί να είσαι τέταρτος ή πέμπτος ή θα μπορούσα ακόμα και να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ και να είμαι δεύτερος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρούμενος που ζει στην «εποχή» του Μόντο Ντουπλάντις. «Δείχνει σε όλους τι είναι εφικτό. Με αυτό τον τρόπο, έχει καταρρίψει ψυχολογικά “φράγματα” για εμένα και πολλούς άλλους επικοντιστές. Αυτό είναι καλό για το άθλημα, για τους φιλάθλους, για όλους. Ο Μόντο μου δίνει ώθηση, αλλά κι εγώ τον ωθώ να γίνει καλύτερος», τόνισε.

«Φυσικά θέλω να κερδίζω αγώνες και τρόπαια. Είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάνω από όλα είμαστε καλοί φίλοι. Ό,τι κι αν γίνει την Παρασκευή, θα πιούμε μαζί ένα ποτήρι καλό κρασί», συμπλήρωσε για τον Ντουπλάντις.

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Ντουπλάντις: Είμαι έτοιμος για μάχη

Ο Μόντο Ντουπλάντις παραδέχθηκε ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμος για μάχη και στις Βρυξέλλες. Ο Σουηδός κυρίαρχος του επί κοντώ χαρακτήρισε διασκεδαστικές τις τελευταίες εβδομάδες με τον έντονο συναγωνισμό του με τον Εμμανουήλ Καραλή και προέβλεψε ότι θα χρειαστεί άλμα τουλάχιστον στα 6,11 μ. για τη νίκη αύριο.

Παρότι έχει κερδίσει τα πάντα, ξεκαθάρισε ότι ανυπομονεί να κατακτήσει και αυτό το τρόπαιο του Diamond League. «Αλλά είναι πάντα πολύ δύσκολο, δεν στο δίνουν απλά. Πρέπει να το κερδίσεις κάθε φορά. Και σαφώς τώρα θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ, με τον τρόπο που πηδάει ο “Μανόλο” και θα χρειαστεί τουλάχιστον ένα ρεκόρ μίτινγκ (6,11 μ.) για τη νίκη. Θέλω να νικήσω και ξέρω ότι θα είναι σκληρή μάχη, κάτι που είναι πολύ διασκεδαστικό και είμαι έτοιμος για μάχη», δήλωσε.

Ντουπλάντις: Πρέπει να πηδήξω πολύ καλά και ψηλά, λόγω του «Μανόλο»

Όταν τον ρώτησαν εάν οι επιδόσεις του Καραλή αποτελούν κίνητρο για εκείνον, ο Ντουπλάντις δεν «μάσησε» τα λόγια του. «Σίγουρα. Για να το πω όσο πιο ταπεινά γίνεται, έχει περάσει καιρός που δεν είχα ανταγωνισμό σε αυτό το επίπεδο. Είναι διαφορετικό το συναίσθημα, δημιουργεί λίγο πιο έντονο περιβάλλον, κάτι πολύ ωραίο για εμένα και απίστευτο για τους φιλάθλους», απάντησε και πρόσθεσε ότι ο κόσμος ήθελε να δει κάποιον να τον πιέζει. «Περνάω πολύ καλά με αυτό», πρόσθεσε.

«Πρέπει να συγκεντρωθώ, γιατί ο “Μανόλο” πηδάει πολύ ψηλά. Πρέπει να πηδήξω πολύ καλά και ψηλά», τόνισε, αναφερόμενος τόσο στον αυριανό αγώνα στις Βρυξέλλες, όσο και στο Ultimate Championship το οποίο θα κλείσει τη σεζόν, στη Βουδαπέστη (11-13/9).

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Για το γεγονός ότι για πρώτη φορά στη Ζυρίχη ένας άλλος άλτης δοκίμαζε μαζί του να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, ο Ντουπλάντις είπε: «Είναι λίγο παράξενο, διαφορετικό το συναίσθημα. Αλλά στο τέλος αφορούσε λιγότερο το παγκόσμιο ρεκόρ και περισσότερο τον αγώνα. Είναι ασυνήθιστο, επειδή δεν έχει συμβεί στο επί κοντώ εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύω ότι είναι υπέροχο».

Όσο για το πως νιώθει με το ενδεχόμενο κάποιος να πάρει το ρεκόρ του, απάντησε: «Σαφώς θα καταρριφθεί, είναι η φυσική εξέλιξη του αθλήματος. Είναι λίγο γελοίο να “κρατιέσαι” από αυτό και να είναι το μοναδικό που έχεις. Έχεις τα μετάλλια και τις στιγμές που δεν μπορεί να σου στερήσει κανένας, κανένας δεν μπορεί να μου αφαιρέσει όσα έχω κάνει».

Εξάλλου, πρόσθεσε, όταν θα είναι 50 χρονών «θα παίζω γκολφ και θα πίνω πίνα κολάντα, δεν θα μπορώ να ελέγξω το πώς θα πηδάνε οι νέοι αθλητές». Οπότε κατέληξε, χαμογελώντας, θα είναι ωραίο να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ του, αλλά… ωραίο και να «αντέξει»

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