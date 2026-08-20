Ο Καραλής έκανε την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο, ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ.

Πραγματικό σόου έδωσαν ο Μόντο Ντουπλάντις (6,21 μ.) και ο Εμμανουήλ Καραλής (6,16 μ.) στο Diamond League της Λωζάνης, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε ο καλύτερος αγώνας επί κοντώ όλων των εποχών, χάρη στους δυο τους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που στον ίδιο αγώνα δύο άλτες ξεπερνούν τα 6,16 μέτρα.

Λίγες ημέρες μετά το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ο Σουηδός και ο Έλληνας πρωταθλητής έκαναν ξανά το 1-2. Ο Καραλής έδωσε μάχη μέχρι… τέλους, φτάνοντας στην καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο, με άλμα στα 6,16 μ., στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τον Σουηδό, που ήταν ξανά ο απόλυτος κυρίαρχος.

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Τα άλματα του Εμμανουήλ Καραλή στη Λωζάνη

Στον αγώνα που έγινε εκτός σταδίου, ο «ασημένιος» πρωταθλητής Ευρώπης πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,51 μ., 5,81 μ., 5,91 μ. και 6,01 μέτρα. Στα 6,16 μ., τα κατάφερε με τη δεύτερη προσπάθεια και πέτυχε την καλύτερη επίδοση της καριέρας του σε ανοιχτό στίβο.

Το άλμα του στα 6,16 μ. ήταν ένα εκατοστό κάτω από το πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στις 28 Φεβρουαρίου 2026, όταν έγινε ο δεύτερος καλύτερος άλτης στην ιστορία του επί κοντώ, πίσω από τον Ντουπλάντις.

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Στη συνέχεια, ο Καραλής δοκίμασε δύο φορές στα 6,21 μ., ύψος στο οποίο είχε καλά άλματα, αλλά τα «έχασε» στις λεπτομέρειες. Βλέποντας τον Ντουπλάντις να περνά τα 6,21 μ. και έχοντας χάσει δύο φορές ο ίδιος αυτό το ύψος, ο Καραλής επέλεξε να κάνει την τελευταία προσπάθεια στα 6,26 μ., που ήταν άκυρη.

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Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής είχε κάθε λόγο να χαμογελά, αφού στη Λωζάνη έκανε τον δεύτερο καλύτερο αγώνα της καριέρας του, έπειτα από εκείνον του περασμένου χειμώνα στην Παιανία, όπου βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ ανεβάζοντάς το στα 6,17 μέτρα.

Κυρίαρχος ο Ντουπλάντις, ρεκόρ μίτινγκ με 6,21 μ.

Για ακόμα έναν αγώνα, ο Μόντο Ντουπλάντις ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος του επί κοντώ, αφού ο παγκόσμιος ρέκορντμαν φαινόταν έτοιμος να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να κερδίσει.

Αυτό μεταφράστηκε σε άλμα στα 6,21 μ., την καλύτερη φετινή επίδοση στον ανοιχτό στίβο, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων. Χαρακτηριστικό είναι πως χρειάστηκε να ανέβει στο παγκόσμιο ρεκόρ ο πήχης για να κάνει την πρώτη άκυρη προσπάθειά του ο Σουηδός πρωταθλητής.

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Το άλμα του Ντουπλάντις στα 6,21 μ.

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Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,51 μ., 5,81 μ., 5,91 μ., 6,01 μ., 6,16 μ. και 6,21 μέτρα. Μετά την έξοδο του Καραλή από τον αγώνα, ο Σουηδός ζήτησε να τοποθετηθεί ο πήχης στα 6,32 μ., ένα εκατοστό πάνω από το παγκόσμιο ρεκόρ που πέτυχε στις 12 Μαρτίου. Ο Ντουπλάντις έκανε δύο άκυρες προσπάθειες προτού αποφασίσει τελικά να ολοκληρώσει τον αγώνα του.

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Την Παρασκευή η σειρά του Τεντόγλου στη Λωζάνη

Το κυρίως πρόγραμμα του Diamond League της Λωζάνης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Παρασκευή, εντός σταδίου, εκεί όπου θα συνεχίσει τις εμφανίσεις του ο Μίλτος Τεντόγλου.

Μετά την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου του- και έχοντας φτάσει φέτος στα 8,66 μ.- ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Σίμον Εχάμερ και τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ, που ανέβηκαν μαζί του στο βάθρο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, αλλά και με τον παγκόσμιο πρωταθλητή του κλειστού στίβου, Ζέρσον Μπαλντέ.